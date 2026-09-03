Live

Сокращение комендантского часа: Терехов отреагировал на инициативу Зеленского

Общество 12:22   03.09.2026
Елена Нагорная
Сокращение комендантского часа: Терехов отреагировал на инициативу Зеленского Фото: obpia30/pixabay

Городские власти Харькова поддерживают инициативу по сокращению продолжительности комендантского часа, ведь это будет способствовать развитию бизнеса и позволит продлить работу электротранспорта.

Об этом сказал изданию «Думка» мэр Игорь Терехов, комментируя заявление президента Владимира Зеленского, что властям городов «предложат пересмотреть рамки комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса».

«Считаю, это необходимо делать, и мы неоднократно говорили, что сегодня нужно сократить комендантский час для того, чтобы бизнес работал. Мы продлим работу электротранспорта, и совсем по-другому будет жизнь в городе. Я очень поддерживаю это высказывание», — подчеркнул Терехов.

В то же время он напомнил, что окончательное решение об изменении продолжительности комендантского часа принимает областная военная администрация.

Напомним, Кабмин готовит ряд мер в ответ на новую российскую тактику — бесконечными налетами «Шахедов» парализовать жизнь в Украине. 2 сентября президент Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Сергея Корецкого сообщил основные пункты предложенных изменений. Значительная часть касается столицы — Киева, однако есть и такие, которые скажутся на всех регионах.

Отметим, в Харькове с февраля 2025 года работает система дифференцированной воздушной тревоги. Жителей предупреждают о типе угрозы голосовыми сообщениями после сирены. Кроме того, сигналы подают только тогда, когда есть угроза для города, а не для населенных пунктов области. По началу такая система позволила существенно сократить длительность тревог в Харькове. Однако в последнее время они вновь стали затяжными. По данным мэра Игоря Терехова, в августе тревоги в городе длились 22 суток.

Читайте также: Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины

Автор: Елена Нагорная

Популярно

По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
03.09.2026, 08:21
Сегодня 3 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 сентября 2026: какой праздник и день в истории
03.09.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 3 сентября: атаки РФ, ракетный удар по Печенегам
Новости Харькова — главное 3 сентября: атаки РФ, ракетный удар по Печенегам
03.09.2026, 13:24
«Бандеролями» ударили по Печенегам: десять пострадавших, среди них двое детей
«Бандеролями» ударили по Печенегам: десять пострадавших, среди них двое детей
03.09.2026, 13:18
Очередная ночь террора: разрушения и пожары охватили Украину после ударов РФ
Очередная ночь террора: разрушения и пожары охватили Украину после ударов РФ
03.09.2026, 07:43
Сокращение комендантского часа: Терехов отреагировал на инициативу Зеленского
Сокращение комендантского часа: Терехов отреагировал на инициативу Зеленского
03.09.2026, 12:22

Новости по теме:

03.09.2026
Продавал FPV-дроны и роботов для фронта: в Харькове задержали нацгвардейца
02.09.2026
Путин наврал про Казачью Лопань, круглосуточные тревоги — итоги 2 сентября
02.09.2026
«Есть объекты, которые атаковали более 50 раз» — Харьковоблэнерго про удары РФ
02.09.2026
«Почти сутки без света» — Задоренко про ситуацию с энергетикой в Дергачах
02.09.2026
На месяц ограничат движение в центре, 3 сентября изменят маршруты троллейбусы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сокращение комендантского часа: Терехов отреагировал на инициативу Зеленского», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 12:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городские власти Харькова поддерживают инициативу по сокращению продолжительности комендантского часа.".