Сокращение комендантского часа: Терехов отреагировал на инициативу Зеленского

Городские власти Харькова поддерживают инициативу по сокращению продолжительности комендантского часа, ведь это будет способствовать развитию бизнеса и позволит продлить работу электротранспорта.

Об этом сказал изданию «Думка» мэр Игорь Терехов, комментируя заявление президента Владимира Зеленского, что властям городов «предложат пересмотреть рамки комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса».

«Считаю, это необходимо делать, и мы неоднократно говорили, что сегодня нужно сократить комендантский час для того, чтобы бизнес работал. Мы продлим работу электротранспорта, и совсем по-другому будет жизнь в городе. Я очень поддерживаю это высказывание», — подчеркнул Терехов.

В то же время он напомнил, что окончательное решение об изменении продолжительности комендантского часа принимает областная военная администрация.

Напомним, Кабмин готовит ряд мер в ответ на новую российскую тактику — бесконечными налетами «Шахедов» парализовать жизнь в Украине. 2 сентября президент Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Сергея Корецкого сообщил основные пункты предложенных изменений. Значительная часть касается столицы — Киева, однако есть и такие, которые скажутся на всех регионах.

Отметим, в Харькове с февраля 2025 года работает система дифференцированной воздушной тревоги. Жителей предупреждают о типе угрозы голосовыми сообщениями после сирены. Кроме того, сигналы подают только тогда, когда есть угроза для города, а не для населенных пунктов области. По началу такая система позволила существенно сократить длительность тревог в Харькове. Однако в последнее время они вновь стали затяжными. По данным мэра Игоря Терехова, в августе тревоги в городе длились 22 суток.