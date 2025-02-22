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В Харькове заработала дифференцированная тревога — Терехов

Общество 21:09   22.02.2025
Оксана Горун
В Харькове заработала дифференцированная тревога — Терехов Иллюстрация: Игорь Терехов/Telegram

22 февраля в Харькове впервые дали отбой во время активности российской авиации, угрожавшей Купянскому району.

«Сегодня в Харькове заработала новая, дифференцированная система оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьковчане обратили внимание на изменения вечером, когда Воздушные силы ВСУ сообщали в 20:38 о пусках КАБов российской авиацией на востоке Харьковской области.  А перед этим, в 20:37, в Харькове прозвучал отбой. До этого момента в Харькове тревога звучала и тогда, когда армия РФ атаковала фронтовой Купянский район.

«Мы стали первыми в Украине, кто взялся за реализацию подобного проекта. Ведь понимали: чем точнее будет определена угроза, тем эффективнее будет работать экономика и, соответственно, уменьшаться психоэмоциональная нагрузка на людей. Только за прошлый год в Харькове прозвучало 2113 сигналов воздушной тревоги – это 156 дней жизни под сиренами. Однако из них только 455 сигналов (62 суток) касались непосредственно города. В пять раз меньше! Эта система – шаг к большей стабильности во всех сферах жизнедеятельности. Бизнес, банки, госучреждения и сфера услуг будут работать дольше, без лишних перерывов. А главное: если раздается сигнал, все будут знать – опасность реальна, и нужно немедленно направляться в укрытие», — подчеркнул Терехов.

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Он отметил, что для внедрения в жизнь новой системы тревог много месяцев трудились десятки специалистов: инженеры, военные, ПВО и РТВ, ГСЧС, IТ компания Stfalcon и компания Ajax Systems и представители других служб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 21:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 февраля в Харькове впервые дали отбой во время активности российской авиации, угрожавшей Купянскому району".