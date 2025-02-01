Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео

1 февраля исполнился год со дня начала работы в Харькове Департамента чрезвычайных ситуаций мэрии и городского Ситуационного центра.

«Сегодня мы готовы показать часть той работы, которая была проведена за год», — сообщил по случаю мэр города Игорь Терехов.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео из Ситуационного центра, который объединил все экстренные службы города, а также — силы безопасности и обороны.

«Была создана специализированная система видеонаблюдения города, благодаря которой время обнаружения чрезвычайных ситуаций уменьшилось с трех минут до 15-25 секунд. Все камеры снабжены резервным питанием и Интернетом», — проинформировал о достижениях центра Терехов.

Видео: Игорь Терехов/Telegram

Городской голова Харькова привел и статистику о результатах работы сотрудников центра. Так, за год они осуществили 731 выезд на чрезвычайные ситуации в городе. 318 из них возникли из-за российски обстрелов.

«Общее время, проведенное на местах ликвидации чрезвычайных ситуаций, составило 1039 часов или 43 суток», — отметил Терехов.

В Харькове уже создали дифференцированную систему оповещения населения, напомнил он. Однако ее еще не запустили в работу из-за бюрократических проволочек. Впрочем, мэр уверен, что система заработает уже в ближайшее время, а значит, харьковчан будут предупреждать об угрозах только тогда, когда будет реальная опасность для города.

Мэр отдельно поблагодарил международных партнеров и спонсоров, которые помогли в создании Ситуационного центра: USAID, Kharkiv IT Cluster, БФ «Польша помогает Украине».