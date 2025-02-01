Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
1 февраля исполнился год со дня начала работы в Харькове Департамента чрезвычайных ситуаций мэрии и городского Ситуационного центра.
«Сегодня мы готовы показать часть той работы, которая была проведена за год», — сообщил по случаю мэр города Игорь Терехов.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео из Ситуационного центра, который объединил все экстренные службы города, а также — силы безопасности и обороны.
«Была создана специализированная система видеонаблюдения города, благодаря которой время обнаружения чрезвычайных ситуаций уменьшилось с трех минут до 15-25 секунд. Все камеры снабжены резервным питанием и Интернетом», — проинформировал о достижениях центра Терехов.
Видео: Игорь Терехов/Telegram
Городской голова Харькова привел и статистику о результатах работы сотрудников центра. Так, за год они осуществили 731 выезд на чрезвычайные ситуации в городе. 318 из них возникли из-за российски обстрелов.
«Общее время, проведенное на местах ликвидации чрезвычайных ситуаций, составило 1039 часов или 43 суток», — отметил Терехов.
В Харькове уже создали дифференцированную систему оповещения населения, напомнил он. Однако ее еще не запустили в работу из-за бюрократических проволочек. Впрочем, мэр уверен, что система заработает уже в ближайшее время, а значит, харьковчан будут предупреждать об угрозах только тогда, когда будет реальная опасность для города.
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Мэр отдельно поблагодарил международных партнеров и спонсоров, которые помогли в создании Ситуационного центра: USAID, Kharkiv IT Cluster, БФ «Польша помогает Украине».
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: воздушная тревога, новости Харькова, ситуационный центр, терехов;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 12:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 февраля исполнился год со дня начала работы в Харькове Департамента чрезвычайных ситуаций мэрии и городского Ситуационного центра".