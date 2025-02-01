Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)
Около 07:40 1 февраля в Харькове прогремел взрыв.
Дополнено в 08:06. Количество пострадавших в Харькове возросло до двух, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар в частном доме.
Дополнено в 07:51. Женщина — в тяжелом состоянии после взрыва в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 07:46. Терехов заявил о «прилете» в Харькове.
«В Харькове был прилет, предварительно в Холодногорском районе в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар», — написал мэр города.
Позже он дополнил, что есть информация об одном пострадавшем.
07:43. Взрыв в Харькове раздался на фоне воздушной тревоги, объявленной во всех регионах Украины. Воздушные силы ВСУ информировали ракетной опасности, а также — скоростной цели из Белгородской области.
Также взрывы слышали за пределами города.
Перед этим «прилет» зафиксировали в Малоданиловской громаде. Там возник пожар, без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, новости Харькова, тревога;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:40 1 февраля в Харькове прогремел взрыв".