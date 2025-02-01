Live
  • Сб 01.02.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)

Происшествия 08:06   01.02.2025
Оксана Горун
Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)

Около 07:40 1 февраля в Харькове прогремел взрыв.

Дополнено в 08:06. Количество пострадавших в Харькове возросло до двух, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар в частном доме.

Дополнено в 07:51. Женщина — в тяжелом состоянии после взрыва в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 07:46. Терехов заявил о «прилете» в Харькове.

«В Харькове был прилет, предварительно в Холодногорском районе в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар», — написал мэр города.

Позже он дополнил, что есть информация об одном пострадавшем.

07:43. Взрыв в Харькове раздался на фоне воздушной тревоги, объявленной во всех регионах Украины. Воздушные силы ВСУ информировали ракетной опасности, а также — скоростной цели из Белгородской области.

Также взрывы слышали за пределами города.

Перед этим «прилет» зафиксировали в Малоданиловской громаде. Там возник пожар, без пострадавших.

Читайте также: Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове слышали взрыв
В Харькове слышали взрыв
01.02.2025, 05:49
Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)
Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)
01.02.2025, 08:06
Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»
Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»
01.02.2025, 08:08
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
01.02.2025, 07:36
Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)
Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)
01.02.2025, 07:29
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
01.02.2025, 08:02

Новости по теме:

08:06
Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)
05:49
В Харькове слышали взрыв
07:12
Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые
11:42
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
16:41
Взрыв в Харькове: упал БпЛА «Молния», есть пострадавшие

Вы читали новость: «Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:40 1 февраля в Харькове прогремел взрыв".