Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)

Около 07:40 1 февраля в Харькове прогремел взрыв.

Дополнено в 08:06. Количество пострадавших в Харькове возросло до двух, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар в частном доме.

Дополнено в 07:51. Женщина — в тяжелом состоянии после взрыва в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 07:46. Терехов заявил о «прилете» в Харькове.

«В Харькове был прилет, предварительно в Холодногорском районе в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар», — написал мэр города.

Позже он дополнил, что есть информация об одном пострадавшем.

07:43. Взрыв в Харькове раздался на фоне воздушной тревоги, объявленной во всех регионах Украины. Воздушные силы ВСУ информировали ракетной опасности, а также — скоростной цели из Белгородской области.

Также взрывы слышали за пределами города.

Перед этим «прилет» зафиксировали в Малоданиловской громаде. Там возник пожар, без пострадавших.

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