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Вибух пролунав у Харкові: є постраждалі (оновлюється)

Події 08:06   01.02.2025
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові: є постраждалі (оновлюється) Фото: pixabay.com

Близько 07:40 1 лютого у Харкові пролунав вибух.

Доповнено о 08:06. Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Виникла пожежа у приватному будинку.

Доповнено о 07:51. Жінка – у тяжкому стані після вибуху в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 07:46. Терехов заявив про “приліт” у Харкові.

“У Харкові був приліт, попередньо у Холодногірському районі в межах житлової забудови. На місці влучення пожежа”, – написав мер міста.

Пізніше він доповнив, що є інформація про одного постраждалого.

07:43. Вибух у Харкові пролунав на тлі повітряної тривоги, що була оголошена в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ інформували ракетну небезпеку, а також – швидкісну ціль з Бєлгородської області.

Також вибухи чули за межами міста.

Перед цим “приліт” зафіксували в Малоданілівській громаді. Там виникла пожежа без постраждалих.

Читайте також: Синєгубов заявив про ворожі удари по двох районах Харківської області

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:40 1 лютого у Харкові пролунав вибух".