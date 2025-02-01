Вибух пролунав у Харкові: є постраждалі (оновлюється)

Близько 07:40 1 лютого у Харкові пролунав вибух.

Доповнено о 08:06. Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Виникла пожежа у приватному будинку.

Доповнено о 07:51. Жінка – у тяжкому стані після вибуху в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 07:46. Терехов заявив про “приліт” у Харкові.

“У Харкові був приліт, попередньо у Холодногірському районі в межах житлової забудови. На місці влучення пожежа”, – написав мер міста.

Пізніше він доповнив, що є інформація про одного постраждалого.

07:43. Вибух у Харкові пролунав на тлі повітряної тривоги, що була оголошена в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ інформували ракетну небезпеку, а також – швидкісну ціль з Бєлгородської області.

Також вибухи чули за межами міста.

Перед цим “приліт” зафіксували в Малоданілівській громаді. Там виникла пожежа без постраждалих.