Під Харковом – “приліт”, виникла пожежа – голова громади (оновлено)
Голова Малоданілівської громади під Харковом Олександр Гололобов зранку 1 лютого повідомив про вибух посеред житлової забудови.
Доповнено о 07:29. По території Малоданілівської громади вдарив безпілотник, обійшлося без постраждалих.
“Понівечені житлові будинки, паркани. Пошкоджена лінія електропередач, через що в населеному пункті деякий час буде відсутнє електропостачання”, – поінформував голова громади Олександр Гололобов.
07:19. “Приліт в одному з населених пунктів громади посеред житлової забудови. Внаслідок виникла пожежа. Інформація по постраждалих уточнюється”, – написав Гололобов.
Незадовго до цього очільник сусідньої Дергачівської громади Вячеслав Задоренко попереджав про загрозу атаки “шахедів”.
Про безпілотники над територією Харківської області також інформують ПС ЗСУ та моніторингові канали. Повітряна тривога в регіоні триває вже понад дев’ять годин.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської громади під Харковом Олександр Гололобов зранку 1 лютого повідомив про вибух посеред житлової забудови".