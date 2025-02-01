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Новини Харкова — головне за 1 лютого: вибух у Харкові, наліт “шахедів”

Події 08:08   01.02.2025
Оксана Горун
Новини Харкова — головне за 1 лютого: вибух у Харкові, наліт “шахедів” Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:08

Екстрені відключення світла застосували в Харківській області – обленерго

“У зв’язку з ракетною атакою у Харківській області застосовані аварійні відключення”, – написала вранці 1 лютого пресслужба Харківобленерго.

07:55

“Прильоти” у Харкові та двох районах області

У Харкові – “приліт” у Холодногірському районі. Виникла пожежа в житловому будинку. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих, зокрема – жінку в тяжкому стані. Вибух пролунав близько 07:40 ранку 1 лютого.

Раніше Синєгубов інформував про “прильоти” в Харківському та Берестинському районах області – на місце виїхали екстрені служби.

07:24

Під Харковом — «приліт», виникла пожежа

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов вранці 1 лютого повідомив про вибух посеред житлової забудови.

“Приліт в одному з населених пунктів громади посеред житлової забудови. Внаслідок виникла пожежа. Інформація по постраждалих уточнюється”, – написав Гололобов.

Незадовго до цього очільник сусідньої Дергачівської громади Вячеслав Задоренко попереджав про загрозу атаки “шахедів”. Про безпілотники над територією Харківської області також інформують ПС ЗСУ та моніторингові канали.

07:00

Тривога всю ніч та вибух під ранок

Повітряна тривога в Харкові триває вже понад дев’ять годин. Її оголосили о 21:28, відбоїв за ніч не давали. Основною причиною тривоги стали “шахеди”, які безперервно забруднювали собою небо над областю. Вперше про їхню появу ПС ЗСУ поінформували о 21:30.

Близько першої ночі Повітряні сили попереджували також про швидкісні цілі в Харківській області. А о 05:33 повідомили про загрозу застосування ворогом балістики із північного сходу.

Близько 05:40 ранку в Харкові чули вибух. Офіційної інформації про “приліт” станом на 07:00 не було.

Повітряна тривога станом на 07:00 оголошена в усіх регіонах України. ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".