Новини Харкова — головне за 1 лютого: вибух у Харкові, наліт “шахедів”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:08
Екстрені відключення світла застосували в Харківській області – обленерго
“У зв’язку з ракетною атакою у Харківській області застосовані аварійні відключення”, – написала вранці 1 лютого пресслужба Харківобленерго.
07:55
“Прильоти” у Харкові та двох районах області
У Харкові – “приліт” у Холодногірському районі. Виникла пожежа в житловому будинку. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих, зокрема – жінку в тяжкому стані. Вибух пролунав близько 07:40 ранку 1 лютого.
Раніше Синєгубов інформував про “прильоти” в Харківському та Берестинському районах області – на місце виїхали екстрені служби.
07:24
Під Харковом — «приліт», виникла пожежа
Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов вранці 1 лютого повідомив про вибух посеред житлової забудови.
“Приліт в одному з населених пунктів громади посеред житлової забудови. Внаслідок виникла пожежа. Інформація по постраждалих уточнюється”, – написав Гололобов.
Незадовго до цього очільник сусідньої Дергачівської громади Вячеслав Задоренко попереджав про загрозу атаки “шахедів”. Про безпілотники над територією Харківської області також інформують ПС ЗСУ та моніторингові канали.
07:00
Тривога всю ніч та вибух під ранок
Повітряна тривога в Харкові триває вже понад дев’ять годин. Її оголосили о 21:28, відбоїв за ніч не давали. Основною причиною тривоги стали “шахеди”, які безперервно забруднювали собою небо над областю. Вперше про їхню появу ПС ЗСУ поінформували о 21:30.
Близько першої ночі Повітряні сили попереджували також про швидкісні цілі в Харківській області. А о 05:33 повідомили про загрозу застосування ворогом балістики із північного сходу.
Близько 05:40 ранку в Харкові чули вибух. Офіційної інформації про “приліт” станом на 07:00 не було.
Повітряна тривога станом на 07:00 оголошена в усіх регіонах України. ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ВС ВСУ, новини Харкова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".