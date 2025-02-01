Сьогодні 1 лютого: яке свято та день в історії

1 лютого 1327 року в Англії коронували Едуарда III. Цього дня 1709 року на незаселеному острові в океані виявили Олександра Селькірка, якого вважають прототипом Робінзона Крузо. У 1897-му народився український письменник Євген Маланюк. У 1922-му радянські окупанти ухвалили рішення вивезти 8 млн пудів хліба з України, що голодувала, до Росії. У 1979-му до Ірану повернувся аятола Хомейні, що прискорило перемогу ісламської революції. У 2003-му вибухнув американський шатл “Колумбія”, загинули семеро членів екіпажу.

Свята та пам’ятні дати 1 лютого

1 лютого під егідою ООН стартує Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

Сьогодні також: Міжнародний день десерту, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, Всесвітній день боротьби з аспергільозом.

1 лютого в історії

1 лютого 1327 року в Англії коронували Едуарда III. Це знакова особистість. Адже за часів його правління розпочалася Столітня війна з Францією. А після його смерті – боротьба за владу в династії Плантагенетів, яка відома як Війна Червоної та Білої троянд.

Едуард став королем за живого батька – Едуарда II відсунула від влади власна дружина, мати Едуарда III Ізабелла Французька. Ізабелла була дочкою французького короля Філіпа Красивого. З чоловіком стосунки в Ізабелли відверто не складалися. Той набагато більше часу проводив зі своїми фаворитами, ніж із дружиною (що викликало версії про гомосексуальну орієнтацію короля). Фаворитизм Едуарда II викликав невдоволення його баронів, а також могутнього тестя – короля Франції. Тож у певний момент королева Ізабелла, поїхавши до Франції нібито на переговори, насправді об’єдналася там із противниками свого чоловіка (на чолі з учасником заколоту проти нього та вигнанцем Роджером Мортімером, який став коханцем королеви). В Англію вона та Мортімер повернулися з невеликим військом. Цих сил вистачило, щоб скинути Едуарда II з престолу. Згодом короля, який утік в Уельс, захопили та змусили офіційно зректися на користь сина (у тому ж 1327 році, але восени, Едуард II помер в ув’язненні – вважають, що його вбили). Так на трон звели 14-річного Едуарда III.

Формально в такому віці король уже вважався здатним керувати країною самостійно та не потребував регента. Але реально в перші роки правління Едуард нічого не вирішував. Для нього зібрали раду зі знаті, яка й мала керувати країною. Проте досить швидко королева Ізабелла та Мортімер звели роль ради до нуля та перехопили всі важелі правління державою. За діями Едуарда III шпигували люди Мортімера, юного короля намагалися тримати якомога далі від Лондона. Так минули перші три роки його правління. Щоб позбутися нав’язливої ​​опіки матері та її коханця Едуарду довелося піти на хитрощі. Собі в союзники юний монарх взяв Папу Римського Івана XXII, попередивши його в листуванні, що тільки ті послання, що містять слова “pater sancte” (“святий отець”), написані рукою самого Едуарда III, відповідають реальним інтересам короля. Згодом Едуард зібрав довкола себе групу людей, яким міг довіряти. Король був змушений “організувати змову” та здійснити те, що можна було б вважати державним переворотом, якби люди, які перебували при владі, утримували цю владу на законних підставах. Разом зі своїми прихильниками Едуард III восени 1330 захопив Мортімера та вбив низку його соратників у Ноттінгемському замку, де планувалася державна нарада. Наступного дня король видав прокламацію, якою повідомив, що бере управління державою у свої руки, а потім скликав парламент. На засіданні парламенту, що відбулося в листопаді 1330 року, Мортімера звинуватили в узурпації влади та привласненні майна короля, після чого повісили 29 листопада. Частину прихильників Мортімера та учасників змови проти батька короля – Едуарда II – стратили або засудили до страти заочно, тому що вони встигли втекти. Щодо королеви-матері Ізабелли, то її ні в чому офіційно не звинуватили. Син усунув її від влади та вислав із Лондона до графства Норфолк. При цьому вона періодично відвідувала Лондон, брала участь у державних церемоніях та сімейних святах.

Ну, а Едуард III у 1333 році провів успішну військову кампанію в Шотландії. А надалі, натхненний успіхами, заявив про свої права на корону Франції. Едуард за лінією матері був онуком короля Франції Філіпа IV Красивого та, відповідно, племінником останнього французького короля з династії Капетингів – Карла VI. Але після смерті Карла за підтримки французької знаті престол зайняв кузен короля – Філіп VI Валуа. Саме його права й заперечив король Англії. З цього почалася Столітня війна. Попри те, що амбіції Едуарда втягнули країну в сторіччя кровопролиття, самі англійці позитивно оцінюють внесок цього короля в історію своєї країни.

“Едуард III перетворив королівство Англія на одну з наймогутніших військових держав Європи. Його п’ятдесятирічне правління є одним з найдовших в історії Англії, воно ознаменувалося життєво важливими змінами в законодавстві та уряді, зокрема еволюцією англійського парламенту”, – пише про це короля англомовна Вікіпедія.

Едуард III пережив свого старшого сина – Едуарда Чорного Принца. Тому трон успадкував онук короля – Річард II. Інші сини Едуарда, дядьки юного короля Річарда II, стали засновниками могутніх герцогських домів – Ланкастерів та Йорків. Після повалення Річарда II між спадкоємцями синів Едуарда III розгорнулася братовбивча Війна Червоної та Білої троянд.

1 лютого 1709 року команда британського корабля “Герцог” з експедиції Вудса Роджерса виявила на незаселеному острові в Тихому океані моряка Александра Селкірка. Докладніше.

1 лютого 1897 року народився український письменник та критик Євген Маланюк. Докладніше.

1 лютого 1919 року відбувся Літківський бій між воїнами Чорноморських куренів Армії УНР та військами більшовицької Червоної гвардії, що наступали на Київ. Докладніше.

1 лютого 1922 року політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з України до Росії. Докладніше.

1 лютого 1979 року до Ірану з вигнання повернувся аятола Хомейні. Докладніше.

1 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.

1 лютого 2003 року вибухнув американський шатл “Колумбія”. Докладніше.

Церковне свято

1 лютого – передсвято Стрітення Господнього. Вшановують пам’ять Мученика Трифона. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 1 лютого, таким буде весь місяць.

Якщо день ясний і не морозний, то весна буде ранньою.

Якщо ж 1 лютого заметіль – то сніжна погода триматиметься до березня.

Якщо день морозний, то весна буде холодною.

Що не можна робити 1 лютого

Не можна погано годувати кішок.

Не можна різати домашню птицю.

Не можна займатися фізичною працею – в першу чергу, жінкам.