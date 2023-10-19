Сьогодні 19 жовтня: яке свято та день в історії

19 жовтня в різні роки завершилася низка великих битв і воєн: 1453-го британською капітуляцією в Бордо завершилася Столітня війна, 1781-го армія США виграла останню битву у Війні за незалежність, 1813-го армія Наполеона зазнала поразки в Битві народів. 1918-го проголосили Західноукраїнську народну республіку. 1955-го радянські війська залишили окуповану з 1945 року територію Австрії. 1961-го суд виніс вирок убивці Степана Бандери.

Свята та пам’ятні дати 19 жовтня

19 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.

У світі також: Міжнародний день вирішення конфліктів (відзначають у третій четвер жовтня), Міжнародний день джину з тоніком, Всесвітній день кісток та суглобів у дітей та День “Оцініть своє життя”.

19 жовтня в історії

19 жовтня 1453 року англійці капітулювали в Бордо. Цим завершилася Столітня війна, яка насправді тривала 116 років. Битва за володіння на континенті та корону Франції на самому початку здавалася успішною для Королівства Англія. Переломний момент настав під час зняття Жанною д’Арк облоги з Орлеана у 1429 році.

Але й після цього важкі кровопролитні битви тривали майже чверть століття. Після капітуляції в Бордо англійці втратили всі свої володіння на континенті, крім порту Кале, який утримували до 1559 року. У самій Англії виснажлива війна призвела до важкої кризи – як економічної, так і управлінської. Уже через два роки після завершення Столітньої війни країна поринула в низку внутрішніх конфліктів між Ланкастерами та Йорками, що увійшли в історію як війна Червоної та Білої троянд.

19 жовтня 1781 року армія США взяла Йорктаун у Вірджинії.

Бої за нього, що тривали близько трьох тижнів, стали останньою битвою Війни за незалежність США. Війна точилася з 1775 року. Шальки терезів остаточно хитнулися в бік американських штатів після 1778 року, коли до війни на боці колоністів приєдналася Франція. Для французів це була можливість вирішити свій конфлікт із Великою Британією. В 1779-му до союзу долучилася й Іспанія, яка створила суттєві проблеми для британців у Мексиканській затоці. Британія після появи в США союзників для початку перейшла від наступу до оборони, але пізніше спробувала розібратися хоча б із південними штатами. Британський генерал Корнуолліс здійснив кілька походів до Південної Кароліни, Північної Кароліни та Вірджинії. 1781 року американська армія (за підтримки французів з моря) оточила його під Йорктауном. Капітуляція Корнуолліса завершила бойові дії Війни за незалежність, хоча формально вона тривала ще два роки. Коли новина про здачу в полон понад 7000 британських солдатів досягла Британії, там почалася урядова криза – парламент виніс Кабінету міністрів вотум недовіри. А згодом – проголосив короля нездатним керувати колоніями, проголосував за закінчення війни та визнання незалежності США. 1782 року почалися мирні переговори в Парижі. А 3 листопада 1783 уклали Паризький договір, яким Британія визнала незалежність колоній.

19 жовтня 1813 року поразкою армії Наполеона завершилася Битва народів.

19 жовтня 1918 року створена напередодні у Львові Українська національна рада проголосила утворення Української держави (ЗУНР) на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.

Після проголошення утворення Української держави розпочали підготовку Конституції. Уже 31 жовтня відбулося термінове засідання Ради, яке було скликане після отримання інформації про відмову австрійського намісника Карла фон Гуйна передати владу її представникам. На той момент члени Ради вирішили чекати на розпорядження з Відня. Але згодом стало ясно, що добровільно владу представникам українських земель Австро-Угорщині не передадуть. 9 листопада було остаточно затверджено ЗУНР.

19 жовтня 1955 року радянські війська остаточно вийшли з окупаційної зони Австрії. Окупація Австрії розпочалася в 1945 році – після завершення Другої світової війни. Як і Німеччину, Австрію поділили між чотирма переможцями на окупаційні зони.

Як і Берлін, на окупаційні сектори поділили Відень. У країні для переходу через демаркаційну лінію між окупаційними зонами була потрібна ідентифікаційна картка. У Відні пересування було вільним. При цьому між зонами окупації, контрольованими Великою Британією, США та Францією, порядок пересування поступово спростили. Але щоб потрапити до зони окупації СРСР, потрібно було оформляти документи як для виїзду за кордон. Життя в країні контролювала Союзницька рада з чотирьох головнокомандувачів (з радянської сторони до неї спочатку увійшов маршал Конєв). Рада мала давати дозвіл на кожен із законів, прийнятих парламентом Австрії. Без цього дозволу закон не набирав чинності. Окупація завершувалася протягом 1955 року. 15 травня Австрія ухвалила Декларацію незалежності, а 27 липня її ратифікували всі держави-окупанти. Згідно з цим документом, на виведення військ встановили 90-денний термін. Останніми Австрію залишили британці – 25 жовтня, в останній день відведеного терміну. На вимогу СРСР в Австрії 26 жовтня ухвалили Федеральний конституційний закон, яким проголосили постійний нейтралітет країни.

19 жовтня 1956 року СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни та відновлення дипломатичних відносин. СРСР та Японія офіційно перебували у стані війни й після того, як інші союзники підписали з японцями мирний договір. Наріжним каменем стало територіальне питання – а саме належність Курильських островів. Їх СРСР окупував 1945 року – на завершальному етапі Другої світової. 1951 року радянська делегація відмовилася підписати мирний договір з Японією в Сан-Франциско. А в 1955 році Японія заявила СРСР претензії на всі Курильські острови та південну частину острова Сахалін. Попри підписання декларації 19 жовтня та відновлення дипломатичних відносин, територіальне питання так і залишилося не вирішеним.

19 жовтня 1961 року суд у ФРН виніс вирок агенту КДБ Богдану Сташинському – вбивці Степана Бандери та Лева Ребета. У їхньому вбивстві Сташинський зізнався сам, заявивши, що ухвалив це рішення, побачивши кадри кінохроніки з похорону Бандери. Суд визнав відповідальними за організацію замахів уряд СРСР та ЦК КПРС. А самого вбивцю засудили до восьми років ув’язнення. Його звільнили за чотири роки. Подальша доля Сташинського невідома. Є інформація, що він переїхав до Південної Африки, але вона є сумнівною.

19 жовтня 1995 року Комітет міністрів Ради Європи одноголосно підтримав резолюцію щодо запрошення України до РЄ. Після ратифікації всіх необхідних документів Україна стала 37-м членом Ради.

19 жовтня 2003 року Папа Римський Іван Павло II беатифікував матір Терезу – він проголосив її блаженною. Надалі, 4 вересня 2016 року, Папа Римський Франциск проголосив матір Терезу святою. День її пам’яті – 5 вересня.

Церковне свято

19 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Іоїля. Він жив у V столітті (за іншими даними – від ІХ до ІІ ст.) до н.е. в Юдеї. Це перший старозавітний пророк, який залишив після себе запис своїх проповідей – “Книгу пророка Іоїля”. Вона містить дві частини: перша – з пророцтвами, пов’язаними із ситуацією в Юдеї, друга містить пророцтва про Страшний Суд. Іоїль передбачив зішестя Святого Духа на апостолів: “…виливаю від Духа Мого на всяке тіло, і пророкуватимуть ваші сини та дочки ваші… також на рабів і на рабинь у ті дні вилив від Духа Мого”. Ці слова цитував апостол Петро у День П’ятидесятниці.

Народні прикмети

Якщо 19 жовтня випав сніг, то наступне літо буде теплим.

Якщо зранку небо жовтого кольору – скоро підуть опади.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.

Не можна відмовляти у милостині.