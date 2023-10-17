Сьогодні 17 жовтня: яке свято та день в історії

17 жовтня 1113 року завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору. 1979-го Мати Тереза ​​отримала Нобелівську премію миру. 1990-го учасники “Революції на граніті” завершили голодування, добившись від Верховної Ради постанови про виконання їхніх вимог.

Свята та пам’ятні дати 17 жовтня

17 жовтня – Міжнародний день боротьби зі злиднями. Професійне свято цього дня у фармацевтів – День фармацевта чи День аптекаря.

Також у світі: Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день травм, Міжнародний день правильних дій під час землетрусів, а також День яскравого одягу.

17 жовтня в історії

17 жовтня 1113 року завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору.

Його будували протягом 1108-1113 років з ініціативи онука Ярослава Мудрого – київського князя Святополка Ізяславича. Вважається, що рішення збудувати собор він ухвалив після перемоги над половцями. Адже архангел Михаїл, якому присвячений собор, – покровитель воїнів.

Історичний храм простояв майже тисячоліття та був зруйнований у ХХ столітті більшовиками. Відновили споруду вже за часів незалежності України – у 1997 – 1998 роках. Одним з ініціаторів цього процесу став український письменник та автор роману “Собор” Олесь Гончар. 1995 року указом Президента України відновлення Михайлівського Золотоверхого визнали загальнодержавним пріоритетом. Першою відтворили у первісному вигляді дзвіницю у стилі українського бароко. Відкрили собор у День Києва у 1998 році за участю патріарха Київського Філарета. Він і освятив монастир.

17 жовтня 1979 року Нобелівську премію миру отримала мати Тереза. На той момент вона вже була легендарною особистістю, відомою по всьому світу. Нині ж вона канонізована католицькою церквою свята. Хоча вся благодійна діяльність матері Терези насамперед пов’язана з Індією, вона не уродженка цієї країни. Агнес Гондже Бояджіу (як звали Терезу до прийняття чернечої обітниці) народилася в Північній Македонії. Вона походила з албанської сім’ї та була наймолодшою ​​дитиною. Рішення присвятити своє життя релігії дівчинка прийняла у 12 років, а у 18 уже залишила дім і вступила до місіонерської організації Сестри Лорето.

Вивчаючи англійську в Ірландії, вона вже знала, що хоче поїхати до Індії та допомагати місцевим дітям здобувати освіту. У 19 років вона вступила в послушниці до монастиря Дарджилінг у Гімалаях. Приймаючи першу обітницю, обрала собі ім’я Тереза ​​на честь Терези з Лізьє – покровительки місіонерів. У 27 років Тереза ​​прийняла повну обітницю черниці та (як і прагнула) навчала дітей у монастирській школі у Східній Калькутті. Але не це стало справою її життя.

Мати Тереза ​​розповідала, що в якийсь момент відчула: “Я повинна піти з монастиря і допомагати бідним, живучи їх життям. Це було веління. Не скоритися йому означало б зраду віри”. Вона пішла з монастиря та почала працювати серед бідних. При цьому на початку їй самій доводилося жебракувати, але просила вона їжу та матеріали не для себе. Протягом важкого першого року таких випробувань черницю переслідували сумніви, чи не варто повернутися до монастиря. Але вона не відмовилася від покликання й уже у 1950 році отримала дозвіл Ватикану заснувати релігійне об’єднання – Орден сестер милосердя “Місіонерки любові”. Ним мати Тереза ​​керувала 47 років. Це був єдиний католицький орден, що виник у ХХ столітті. На початку в об’єднанні було лише 13 осіб.

Уже за два роки після цього Тереза ​​відкрила перший притулок для людей при смерті. Слідом – притулок для хворих на проказу. Далі – для безпритульних дітей. З розширенням діяльності зростала й підтримка ордену – як фінансова від благодійників, так і фізична – від волонтерів. Уже на початку 1960-х притулки “Місіонерок любові” були по всій Індії, а потім вийшли за її межі. Перший за кордоном заснували у Венесуелі у 1965 році. А згодом такі заклади з’явилися майже на всіх континентах. Всесвітньої популярності Терези та її ордену значним чином сприяли документальний фільм і книга Малькольма Маггеріджа “Щось прекрасне для Бога”.

Мати Тереза ​​пережила два серцеві напади, але третього – після нападу малярії – вона вже не витримала. Тереза ​​померла 1997-го у віці 87 років. У цей момент у її благодійних місіях перебували 4000 сестер та 300 братів, а також близько 100 000 волонтерів, які працювали у 123 країнах світу. У 2003 році Папа Римський Іван Павло II проголосив мати Терезу блаженною. А у 2016 році Папа Римський Франциск проголосив її святою.

17 жовтня 1990 року учасники “Революції на граніті” припинили голодування.

Цього дня Верховна Рада УРСР прийняла ухвалу “Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в місті Києві з 2 жовтня 1990 року”. Його підтримали 314 нардепів, проти було лише 38. При цьому виконали депутати в результаті далеко не всі вимоги, хоч і багато пообіцяли. Одразу у відставку відправили голову Ради Міністрів Віталія Масола. Проведення нових виборів до Верховної Ради бюрократично відклали “до кращих часів”, пообіцявши ухвалити необхідні документи “протягом другої сесії Верховної Ради”. А за рік – провести референдум щодо довіри до ВР, і лише за його результатами оголошувати вибори. Також вдало оминули інші вимоги, обіцяючи розглянути висновки, створити тимчасові комісії тощо. На вимогу не допустити підписання Союзного договору зреагували обіцянкою “спрямувати всі зусилля Верховної Ради УРСР на стабілізацію політичної, економічної ситуації в республіці, на побудову правової суверенної Української держави, прийняття нової Конституції республіки, і поки цього не досягнуто – укладання союзного договору вважати передчасним”.

Церковне свято

17 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Осії. Він жив у ІХ ст. до Різдва Христового. Майже за тисячу років до приходу Спасителя пророк передбачив, що припиниться старозавітне жертвопринесення і не буде священства Аарона і що по всій землі пошириться справжнє Богопізнання. Осія говорив і про Христа, що він повернеться з Єгипту, триденно воскресне і переможе смерть.

Народні прикмети

Якщо береза ​​ще не скинула листя, зима настане нескоро.

Якщо ворони зібралися в зграї та сидять, насупившись – погода зіпсується.

Що не можна робити 17 жовтня

Не можна стригтися та ходити в лазню.

Не можна брати гроші в борг.