Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории

17 октября 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора. В 1979-м Мать Тереза получила Нобелевскую премию мира. В 1990-м участники «Революции на граните» завершили голодовку, добившись от Верховной Рады постановления о выполнении их требований.

Праздники и памятные даты 17 октября

17 октября – Международный день борьбы с нищетой. Профессиональный праздник в этот день у фармацевтов – День фармацевта или День аптекаря.

Также в мире: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день травм, Международный день правильных действий при землетрясениях, а также День яркой одежды.

17 октября в истории

17 октября 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора.

Его строили в течение 1108-1113 годов по инициативе внука Ярослава Мудрого – киевского князя Святополка Изяславича. Считается, что решение построить собор он принял после победы над половцами. Ведь архангел Михаил, которому посвящен собор, – покровитель воинов.

Исторический храм простоял почти тысячелетие и был разрушен в ХХ веке большевиками. Восстановили сооружение уже во времена независимости Украины – в 1997 – 1998 годах. Одним из инициаторов этого процесса стал украинский писатель и автор романа «Собор» Олесь Гончар. В 1995 году указом Президента Украины восстановление Михайловского Златоверхого признали общегосударственным приоритетом. Первой воспроизвели в первоначальном виде колокольню в стиле украинского барокко. Открыли собор в День Киева в 1998 году с участием патриарха Киевского Филарета. Он и освятил монастырь.

17 октября 1979 года Нобелевскую премию мира получила мать Тереза. К тому моменту она уже была легендарной личностью, известной по всему миру. Сейчас же она канонизированная католической церковью святая. Хотя вся благотворительная деятельность матери Терезы в первую очередь была связана с Индией, она не уроженка этой страны. Агнес Гондже Бояджиу (как звали Терезу до принятия монашеского обета) родилась в Северной Македонии. Она происходила из албанской семьи и была самым младшим ребенком. Решение посвятить свою жизнь религии девочка приняла в 12 лет, а в 18 уже покинула дом и вступила в миссионерскую организацию Сестры Лорето.

Изучая английский в Ирландии, она уже знала, что хочет поехать в Индию и помогать местным детям получить образование. В 19 лет она поступила в послушницы монастыря Дарджилинг в Гималаях. Принимая первый обет, выбрала себе имя Тереза в честь Терезы из Лизье – покровительницы миссионеров. В 27 лет Тереза приняла полный обет монахини и (как и стремилась) учила детей в монастырской школе в Восточной Калькутте. Но не это стало делом ее жизни.

Мать Тереза рассказывала, что в какой-то момент почувствовала: «Я должна уйти из монастыря и помогать бедным, живя их жизнью. Это было повеление. Не покориться ему означало бы измену вере». Она ушла из монастыря и начала работать среди бедных. При этом в начале ей самой приходилось попрошайничать, но выпрашивала она еду и материалы не для себя. В течение тяжелого первого года таких испытаний монахиню преследовали сомнения, не стоит ли вернуться в монастырь. Но она не отказалась от призвания и уже в 1950 году получила разрешение Ватикана основать религиозное объединение – Орден сестер милосердия «Миссионерки любви». Им мать Тереза руководила 47 лет. Это был единственный католический орден, возникший в ХХ веке. В начале в объединении было только 13 человек.

Уже через два года после этого Тереза открыла первый приют для умирающих. Следом – приют для больных проказой. Дальше – для бездомных детей. С расширением деятельности росла и поддержка ордена – как финансовая от благотворителей, так и физическая – от волонтеров. Уже в начале 1960-х приюты «Миссионерок любви» были по всей Индии, а затем вышли за ее пределы. Первый за границей основали в Венесуэле в 1965 году. А потом такие заведения появились почти на всех континентах. Всемирной популярности Терезы и ее ордена значительным образом поспособствовали документальный фильм и книга Малькольма Маггериджа «Что-то прекрасное для Бога».

Мать Тереза пережила два сердечных приступа, но третьего – после приступа малярии – она уже не выдержала. Тереза скончалась в 1997-м в возрасте 87 лет. В этот момент в ее благотворительных миссиях состояли 4000 сестер и 300 братьев, а также около 100 000 волонтеров, работавших в 123 странах мира. В 2003 году Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил мать Терезу блаженной. А в 2016 году Папа Римский Франциск провозгласил ее святой.

17 октября 1990 года участники «Революции на граните» прекратили голодовку.

В этот день Верховная Рада УССР приняла постановление «О рассмотрении требований студентов, проводящих голодовку в городе Киеве со 2 октября 1990 года». Его поддержали 314 нардепов, против было всего 38. При этом выполнили депутаты в результате далеко не все требования, хотя и многое пообещали. Сразу в отставку отправили главу Совета министров Виталия Масола. Проведение новых выборов в Верховную Раду бюрократически отложили «до лучших времен», пообещав принять необходимые документы «в течение второй сессии Верховной Рады». А через год — провести референдум по доверию к ВР, и только по его результатам объявлять выборы. Также удачно обошли другие требования, обещая рассмотреть выводы, образовать временные комиссии и т.д. На требование не допустить подписания Союзного договора среагировали обещанием «направить все усилия Верховного Совета УССР на стабилизацию политической, экономической ситуации в республике, на построение правового суверенного Украинского государства, принятие новой Конституции республики, и пока это не достигнуто — заключение союзного договора считать преждевременным».

Церковный праздник

17 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Осии. Он жил в IX в. до Рождества Христова. Почти за тысячу лет до прихода Спасителя пророк предсказал, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение и не будет священства Аарона и что по всей земле распространится истинное Богопознание. Осия говорил и о Христе, что он вернется из Египта, трехдневно воскреснет и победит смерть.

Народные приметы

Если береза еще не сбросила листву, зима наступит нескоро.

Если вороны собрались в стаи и сидят, насупившись – погода испортится.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя стричься и ходить в баню.

Нельзя брать деньги взаймы.