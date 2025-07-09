Сегодня 9 июля: какой праздник и день в истории
9 июля 1997 года Украина подписала Хартию об особом партнерстве с НАТО — первый документ о сотрудничестве с Альянсом. В 1972-м в Харьковской области провели первый в Украине ядерный взрыв. В 1816-м провозгласили независимость Аргентины. В 1789-м во Франции произошел один из существенных шагов к дальнейшей революции. В 1686-м европейские страны создали Аугсбургскую лигу.
Праздники и памятные даты 9 июля
9 июля в мире – Международный день уничтожения стрелкового оружия.
Также сегодня – День моды.
9 июля в истории
9 июля 1686 года ключевые европейские государства объединились, чтобы противодействовать Франции, которой в тот момент руководил Людовик XIV (известный «Король-Солнце»). Подробнее.
9 июля 1789 года во Франции произошел один из существенных шагов к дальнейшей революции. Генеральные штаты, которые созвал король, прошли стадию Национального собрания и провозгласили себя Учредительным собранием. Подробнее.
9 июля 1816 года – день провозглашения независимости Аргентины. В этот день приняли декларацию, которую сейчас называют Декларацией независимости Аргентины. Подробнее.
9 июля 1972 года в Харьковской области в условиях абсолютной секретности провели первый на территории Украины ядерный взрыв. Его совершили под землей в рамках операции с кодовым названием «Факел». Подробнее.
9 июля 1997 года подписали Хартию об особом партнерстве Украины и НАТО. Этот документ стал основой для дальнейшего развития отношений с Североатлантическим альянсом. Подписывали его в Мадриде президент Украины Леонид Кучма и генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.
В 2022-м, во время российского вторжения, к 25-летию подписания Хартии с НАТО Кучма через своего пресс-секретаря Дарку Олифер сделал заявление.
«Я прекрасно помню июль 1997 года, ведь именно я имел честь подписать в Мадриде от имени Украины Хартию об особом партнерстве с Североатлантическим альянсом. Мы были первым государством СНГ, которое решилось выстраивать собственные отношения с Альянсом, не спрашивая разрешения у РФ. Это был настоящий прорыв, хотя формулировки Хартии о партнерстве были еще осторожными и округлыми. Прошло 25 лет. И вот в Мадриде-2022 прозвучали уже абсолютно четкие, «ожидаемые» слова: «Сильная и независимая Украина является ключевой для стабильности евроатлантического сообщества».
Еще более впечатляющим является другой «мадридский» контраст. В том же 1997 году Россия подписала с НАТО свой «Основополагающий акт о сотрудничестве». Более того: впоследствии Москва становится «стратегическим партнером» НАТО! Но в Мадриде-2022 все летит будто в пропасть: НАТО официально признает наиболее серьезной и непосредственной угрозой своей безопасности именно Россию. Цена и причина прозрения наших партнеров страшна – это война, которую против нас развязала Россия. Война, ставшая символом нашей несокрушимости и русской взбешенности, война, в которой украинский народ показывает миру подлинные чудеса мужества, самопожертвования, веры в себя. Именно в себя. Потому что совсем недавно был период, когда вера украинцев в такого важного нашего союзника как НАТО пошатнулась. Даже можно назвать время точнее: март этого (2022 — Ред.) года, когда социологические опросы показывали значительное падение желания украинцев видеть наше государство в НАТО. Многие годы украинское общество можно было условно разделить на сторонников НАТО-ЕС и тех, кто ориентировался на Россию. Парадокс состоит в том, что снижение «евроатлантических» настроений в первые недели войны отнюдь не означало увеличения симпатий к агрессору. Причины были другими, и, как мне кажется, было их две: во-первых, тезис украинского руководства о готовности рассматривать нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности, и, во-вторых, позиция НАТО, который четко заявил, что не будет вмешиваться в украинско-российскую войну. Помню болезненную реакцию на это многих наших граждан: значит, НАТО – трусы? Мы ведь так рассчитывали на их помощь, а они испугались? Прошло несколько месяцев – и все снова изменилось. Сегодня тезис о нейтралитете, кажется, снят с нашей повестки дня (…) Я абсолютно уверен, что альтернативы стремлению к НАТО и, наконец, присоединению к Альянсу у нас просто нет. Как, кстати, нет его и у самого НАТО, если он хочет полноценно и успешно противостоять той силе, которую, наконец, определил как самую большую угрозу для себя», — писал Кучма в 2022-м.
Церковный праздник 9 июля
9 июля чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Подробнее.
Народные приметы
Если идет дождь, то лето будет мокрым до осени.
Если погода хорошая, то тепло будет семь недель подряд.
Если 9 июля жарко, засуха будет еще 40 дней.
Что нельзя делать 9 июля
Нельзя тяжело работать.
Нельзя отказывать в помощи.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, кучма, Нато, праздник, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июля 1997 года Украина подписала Хартию об особом партнерстве с НАТО — первый документ о сотрудничестве с Альянсом. В 1972-м в Харьковской области провели ядерный взрыв".