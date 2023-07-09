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Сегодня 9 июля: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   09.07.2023
Оксана Горун
Сегодня 9 июля: какой праздник и день в истории

9 июля 1972 года в Харьковской области провели первый в Украине ядерный взрыв. В этот день 1686 года европейские страны создали Аугсбургскую лигу, чтобы противодействовать территориальным притязаниям французского «Короля-Солнца». В 1816-м принята Декларация независимости Аргентины.

Праздники и памятные даты 9 июля

9 июля в Украине День рыбака. Его традиционно празднуют во второе воскресенье июля.

Под эгидой ООН проходит Международный день уничтожения стрелкового оружия.

9 июля в истории

9 июля 1686 года ключевые европейские государства объединились, чтобы противодействовать Франции. Государства образовали Аугсбургскую лигу. В начале в нее вошли Священная Римская империя (и ее отдельные субъекты), Испания, Шведская империя. Впоследствии, в 1689 году, в этот альянс вступили Англия и Нидерланды. Целью всех стран было противодействие экспансии французов. В тот момент Францией руководил король Людовик XIV, вошедший в историю как «Король-Солнце». Он действительно укрепил страну и стал самым сильным монархом в Европе. С 1679 года Людовик следовал доктрине, которая по-французски называлась «politique des Rеunions» — то есть политике присоединения к государству всех сопредельных территорий, считавшихся «своими историческими». Инициатором создания лиги выступил император Священной Римской империи Леопольд I. Он держал свои войска на восточных границах из-за опасности нападения турок, поэтому не имел возможности дать достойный отпор французам. После присоединения к лиге Англии и Нидерландов ее стали называть «Большим венским альянсом».

9 июля 1816 года – день провозглашения независимости Аргентины. В этот день была принята декларация, которую сейчас называют Декларацией независимости Аргентины.

 

Декларация независимости Аргентины принятая в Тукумане
Фото: wikipedia.org

Хотя в то время независимость провозглашали все провинции Рио-де-Ла-Платы, а современная Аргентина была лишь одной из них. В подчинении испанской короне вице-королевство Рио-де-ла-Плата существовало на территории Южной Америки с 1776 года. В него входили территории современных Уругвая, Парагвая, Аргентины, а также – частично Боливии. Столицей был Буэнос-Айрес. Идеи независимости на этих территориях ощутимо прогрессировали после успешного провозглашения независимости США, а особенно развились из-за наполеоновских войн в Европе.

В 1807—1808 годах войска Наполеона оккупировали Испанию. Так что колонии остались фактически без управления метрополии. Руководили только власти колонизаторов на местах. В 1810 году началась война за независимость испанских колоний в Америке. В этом году Первая хунта свергла власть вице-короля Ла-Платы. Война стала долговременной — продолжалась вплоть до 1826 года. Но параллельно происходили процессы государственного строительства. Так, по решению Первой хунты в городе Тукуман в 1816 году созвали конгресс с участием делегаций всех провинций. Именно на этом конгрессе 9 июля была принята Декларация независимости Соединенных провинций Южной Америки. С 1831 году это объединение стало именоваться Аргентинской конфедерацией. В Декларации независимости ее авторы указали, что король Испании Фердинанд VII под давлением Наполеона отрекся от престола. Соответственно Испанская Америка приобрела суверенитет от Кастильской короны, а любой союз между Испанией и ее колониями стал недействительным. Дом, где подписали историческую декларацию, сейчас является музеем и памятником. Он известен как Тукуманский дом.

9 июля 1972 года в Харьковской области в условиях абсолютной секретности провели первый на территории Украины ядерный взрыв. Его совершили под землей в рамках операции с кодовым названием «Факел». Причина для взрыва была не военная, а промышленная. Ядерный заряд использовали с целью закрыть масштабный аварийный газовый выброс. События разворачивались в трех километрах от села Крестище Красноградского района.

Село Крестище
Фото: GoogleMaps

За пять лет до этого возле Крестища обнаружили крупное газоконденсатное месторождение. В 1971 году здесь уже было 17 буровых скважин. Но, как оказалось, месторождение имело аномальное внутрипластовое давление. Так что на глубине 20 м произошла авария. Фонтан газа вызвал сильный пожар – пламя поднималось на десятки метров над землей. Погасить его не могли почти год. Постепенно весь буровой комплекс рухнул в пропасть. Учитывая чрезвычайные обстоятельства, для тушения факела решили использовать технологию подземного ядерного взрыва, которая до этого удачно сработала на месторождении Урта-Булак в Узбекистане. Разрешение на это подписывал лично генсек Леонид Брежнев.

Военных к подрыву не привлекали, процесс курировало Министерство среднего машиностроения СССР. А территорию охраняли КГБ и подразделения МВД из Москвы. Все участники эксперимента дали подписку о неразглашении в течение 15 лет. Взрыв готовили в течение четырех месяцев. К аварийному участку просверлили буровую скважину длиной 2400 м. В ней разместили ядерное взрывное устройство. Кольцо радиусом 400 м от эпицентра грядущего взрыва огородили и засыпали слоем речного песка шириной 20 см. Территорию вокруг разделили на три зоны. В каждой из них разместили подопытных животных — кур, коз и ульи с пчелами. Жителей села Крестище вывезли за пределы 8-километровой зоны.

Взрыв провели 9 июля 1972 года в 10 утра. Газовый фонтан из скважины вырвался на высоту 1 км. Но желаемого результата не добились – факел пришлось впоследствии гасить стандартными методами. Это удалось только спустя несколько месяцев.

Церковный праздник 9 июля

9 июля христиане чтят память преподобного Давида Солунского. Он трудился в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии, поселившись у города Солуни (Фессалоники), он устроил себе шалаш под миндальным деревом и прожил в нем 70 лет. Давид постоянно соблюдал строгий пост, терпел жару и холод и молился. У него был дар чудотворения, он исцелил многих от болезней. Умер мирно около 540 года.

Народные приметы

Если 9 июля пошел дождь, то сентябрь будет дождливым.

Радуга вечером – к жаркой погоде.

Что нельзя делать 9 июля

Не стоит купаться в реках и озерах.

Не стоит выводить домашний скот на пастбище.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июля 1972 года в Харьковской области провели первый в Украине ядерный взрыв. В этот день 1686 года европейские страны создали Аугсбургскую лигу, чтобы противодействовать территориальным притязаниям французского «Короля-Солнца». В 1816-м принята Декларация независимости Аргентины".