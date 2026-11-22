Дождь со снегом: харьковчан предупреждают об опасной погоде
Днем 23 ноября в Харькове и Харьковской области ожидаются ливень с мокрым снегом. Синоптики говорят о I уровне опасности – желтом.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.
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Напомним, 24 ноября Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей также ожидают ухудшения погодных условий на Харьковщине. Изменение погоды произойдет вследствие перемещения активного южного циклона на территорию Украины. Ожидают осадки, ночью значительные, в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, днем возможна метель.