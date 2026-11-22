Днем 23 ноября в Харькове и Харьковской области ожидаются ливень с мокрым снегом. Синоптики говорят о I уровне опасности – желтом.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, 24 ноября Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей также ожидают ухудшения погодных условий на Харьковщине. Изменение погоды произойдет вследствие перемещения активного южного циклона на территорию Украины. Ожидают осадки, ночью значительные, в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, днем возможна метель.