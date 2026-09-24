Электроснабжение после бури восстанавливают на Харьковщине (фото)

В Харькове по состоянию на 13 часов электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за непогоды, возобновили, сообщает «Харьковоблэнерго».

В Харьковской области есть отключения электроэнергии в результате падения веток и деревьев на линии электропередачи, которое произошло из-за сложных погодных условий — накануне в регионе бушевала буря, был сильный ветер и дождь.

В области стихия нанесла больше вреда, поэтому там аварийные работы еще продолжаются. Энергетики планируют завершить основной объем работ к концу этого дня.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», сильный ветер в Харькове повалил более 160 деревьев и около 300 веток.