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Электроснабжение после бури восстанавливают на Харьковщине (фото)

Общество 17:30   24.09.2026
Оксана Якушко
Электроснабжение после бури восстанавливают на Харьковщине (фото) Фото: «Харьковоблэнерго»

В Харькове по состоянию на 13 часов электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за непогоды, возобновили, сообщает «Харьковоблэнерго».

В Харьковской области есть отключения электроэнергии в результате падения веток и деревьев на линии электропередачи, которое произошло из-за сложных погодных условий — накануне в регионе бушевала буря, был сильный ветер и дождь.

В области стихия нанесла больше вреда, поэтому там аварийные работы еще продолжаются. Энергетики планируют завершить основной объем работ к концу этого дня.

Фото: «Харьковоблэнерго»
Фото: «Харьковоблэнерго»
Фото: «Харьковоблэнерго»
Фото: «Харьковоблэнерго»

Как сообщала ранее МГ «Объектив», сильный ветер в Харькове повалил более 160 деревьев и около 300 веток.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 13 часов электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за непогоды, возобновили, сообщает «Харьковоблэнерго».".