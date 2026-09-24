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В центре Харькова восстановят фонтан: специалисты оценили его состояние

Общество 16:14   24.09.2026
Виктория Яковенко
В центре Харькова восстановят фонтан: специалисты оценили его состояние Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 24 сентября, осмотрели техническое состояние фонтана в Покровском сквере. Говорят: обнаружили немало проблем.

«Облицовка чаши и центральной части разрушается, штукатурка и краска шелушились, а гранитные и каменные элементы нуждаются в капитальном ремонте. Также значительного восстановления требуют внутренние коммуникации и форсунки фонтана», — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия фиксируют все повреждения и оценивают объем необходимых работ. Восстановливать фонтана планируют начать в следующем году.

восстановят фонтан в центре Харькова
Фото: Харьковский горсовет
восстановят фонтан в центре Харькова
Фото: Харьковский горсовет
восстановят фонтан в центре Харькова
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, Соборный сквер в центре Харькова вернули в распоряжение громады. Теперь его планируют реконструировать, сообщал мэр города Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 24 сентября, осмотрели техническое состояние фонтана в Покровском сквере. Говорят: обнаружили немало проблем.".