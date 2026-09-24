В центре Харькова восстановят фонтан: специалисты оценили его состояние

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 24 сентября, осмотрели техническое состояние фонтана в Покровском сквере. Говорят: обнаружили немало проблем.

«Облицовка чаши и центральной части разрушается, штукатурка и краска шелушились, а гранитные и каменные элементы нуждаются в капитальном ремонте. Также значительного восстановления требуют внутренние коммуникации и форсунки фонтана», — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия фиксируют все повреждения и оценивают объем необходимых работ. Восстановливать фонтана планируют начать в следующем году.

Напомним, Соборный сквер в центре Харькова вернули в распоряжение громады. Теперь его планируют реконструировать, сообщал мэр города Игорь Терехов.