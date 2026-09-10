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Восстановление дома на Свободы: кровля готова, скоро возьмутся за фасад (фото)

Харьков 14:36   10.09.2026
Оксана Горун
Восстановление дома на Свободы: кровля готова, скоро возьмутся за фасад (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове восстанавливают многоэтажку на улице Свободы в центре. Дом был сильно разрушен, его даже предлагали демонтировать, но жители при помощи юристов и МГ «Объектив» отстояли решение о реконструкции.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже восстановили около 900 кв. м кровли. В частности, они устроили новую стропильную систему, восстановили вентиляционные каналы и смонтировали снегозадержатели. Кроме того, в доме восстановили все разрушенные стены, перекрытия и балконы, установили металлоконструкции для усиления оконных и дверных проемов, а также восстановили лестничные марши», — проинформировала 10 сентября пресс-служба Харьковского горсовета.

дом на Свободы реконструируют 2
Фото: пресс-служба ХГС

По данным мэрии, уже на финальной стадии монтаж новых металлопластиковых окон, к остеклению готовят балконы. Также стены усиливают металлическими конструкциями, монтируют элементы молниезащиты и выполняют сантехнические работы. Уже готовятся и восстанавливать фасад.

Вот так выглядел дом после «прилета» и будет выглядеть, когда все работы завершат.

Концепция восстановления дома на улице Свободы в Харькове
Скриншот/dbvr.kharkiv.ua

Дом на ул. Свободы, 11/13, в самом центре Харькова существенно повредила российская ракета С-300 в сентябре 2022 года. Изначально областная комиссия по ТЭБ и ЧС, на основании данных мэрии, приняла решение о его сносе. Однако жильцы дома отказались смириться с таким решением. Люди заказали независимую экспертизу, которая доказала: пятиэтажку можно восстановить. В декабре 2024 года департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом в центре, который планировали сносить, все же отстроят.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 14:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстанавливают многоэтажку на улице Свободы в центре. Дом был сильно разрушен, его даже предлагали демонтировать".