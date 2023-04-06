«Золотое место»: жильцы дома в центре Харькова возмущены решением о сносе

В центре Харькова собирались жильцы дома на улице Свободы, 11/13, по которому в сентябре прошлого года ударила российская ракета С-300. Люди возмущены решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно сноса их дома. Ведь выводы независимой экспертизы свидетельствуют о том, что пятиэтажку можно восстановить. С жильцами общался корреспондент МГ «Объектив».

Жильцы дома в центре Харькова собрались, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Из соцсетей они узнали, что их дом собираюсь сносить.

Таис, жительница дома на улице Свободы, 11/13

Мы здесь сегодня все собрались, потому что по информации, которую мы знаем, наш дом планирует сносить. Но он подлежит реконструкции. Его можно отстроить, и мы сможем там снова жить.

6 сентября 2022 года в пятиэтажку по улице Свободы 11/13 попала ракета С-300, выпущенная из Белгородской области. К счастью, погибших тогда не было. Но были разрушены некоторые перекрытия и подъезды.

Зоя, жительница дома на улице Свободы, 11/13

Жители дома собрались для того, чтобы бороться за свои права. Потому что он будет уничтожен. Получил он категорию уничтожения «два». А потом каким-то магическим способом это категория уничтожения переходит в четвертую фазу. По второй категории этот дом должен был бы быть восстановлен. А по четвертой он должен быть разобран до последнего кирпичика и, соответственно, строиться с начала.

Жильцы рассказывают, что сразу после «прилета» в доме была проведена экспертиза. Разрушения отнесли ко второй категории. То есть дом подлежит восстановлению.

Нина, жительница дома на улице Свободы, 11/13

Первая экспертиза, которая проходила, как только дом 6 сентября повредили. Эта экспертиза была за восстановление дома. Категория «два». 3 октября эта же экспертиза под тем же номером, но с абсолютно другими выводами. Повреждения 90%. Дом подлежит сносу.

Среди жильцов есть люди с высшим техническим образованием. Те, кто может сделать выводы о состоянии дома.

Сергей, жилец дома на улице Свободы, 11/13

Если вы посмотрите на этот дом по его масштабам, он кирпичный. Перекрытия железобетонные, в подвале есть бомбоубежище. 90% здесь отнюдь нет.

Григорий, жилец дома на улице Свободы, 11/13, кандидат технических наук, специализация — конструкции

Поскольку я имею такую специальность, я знаю этот дом. В этом доме мы дважды делали экспертизу. Он сделан из металлоконструкций, которые по советским временам считали самыми лучшими по нормативам. Здесь арматура от 16 до 24 мм. Заложено в современных технологиях, даже высотные дома с меньшей арматурой строятся. Плиты, которые делаются, крепость которых выше существующих. И я делал расчеты на плиты перекрытия. И мне подтвердили, что эти плиты перекрытия выдерживают на квадратный метр 400 кг. Современные — от 100 до 200. Потому, что плиты, что полноценный кирпич, качество которого вполне соответствует нормативам. Может пережить и наш век.

Узнав о новом решении комиссии, жильцы попросили НАБУ разобраться с происходящим. Из ответа антикоррупционного бюро люди узнали, что принято решение дом снести. Тогда они поняли, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Нина, жительница дома на улице Свободы, 11/13

На собрании жильцов под протокол, как положено, нашли экспертов. Они два дня обследовали дом. Нам здесь жить. Чтобы мы понимали реальное состояние дома. Можем мы здесь жить? Не можем здесь жить? Дождались, чтобы закончилась зима, чтобы никто не сказал, что дом не пережил зиму или еще что-нибудь.

Сергей, жилец дома на улице Свободы, 11/13

Эксперты прошли буквально там везде. Где можно и нельзя. Я даже, честно скажу, волновался за жизнь этих экспертов, которые лазили по этому дому. По результатам этой экспертизы, где прочность бетона измерялась ультразвуковыми приборами, использовались дальномеры лейковские западно-немецкие, мы получили заключение этой экспертной компании, что степень повреждения дома — вторая. Дом подлежит реконструкции, может быть восстановлен. Результаты отчета внесены были в реестр по строительной деятельности Украины, то есть он официально зарегистрирован 15 марта.

Этот дом в самом центре Харькова уже пытались снести. Было это в 2005 году. Тогда подвал пятиэтажки почему-то затопило. И через некоторое время жильцы случайно узнали, что их дом не пригоден для жизни и подлежит сносу. Тогда, как и сейчас, люди провели независимую экспертизу. И дом оказался для жизни пригодным. Сейчас, как и тогда, люди подозревают, что все это связано с тем, что место в центре Харькова стоит очень дорого.

Таис, жительница дома на улице Свободы, 11/13

Это центр города. Это очень хорошее место. На этом месте можно построить все что угодно. Начиная от новых новостроек, заканчивая, например, магазинами и торговыми центрами. Поэтому, безусловно, кому-то, наверное, это выгодно.

Григорий, жилец дома на улице Свободы, 11/13, кандидат технических наук, специализация — конструкции

Его в состоянии за месяц восстановить, как это сделали на Холодной горе. Сделали за неделю. Жилстрой-1. Дом, который, менее привлекательный наверное с точки зрения расположения. Но, тем не менее, он вполне пригодный для жизни в дальнейшем. Его восстановили. Выглядит точно так же, даже лучше. Покрасили и осовременили.

Зоя, жительница дома на улице Свободы, 11/13

Это центр города. Исторический центр города. Площадь дома очень симпатичная для разнообразных застроек коммерческого характера. И может исходя из этой логики происходит сейчас такой конфликт интересов.

Эльвира, жительница дома на улице Свободы, 11/13

У нас просто золотое место, золотая земля. И мы понимаем все телодвижения, которые происходят. Другого объяснения нет этому.

28 марта на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о сносе трех домов в центре Харькова, которые были повреждены российскими обстрелами: на улице Свободы 11/13, на улице Мироносицкой, 34 и на улице Мироносицкой, 32.

Сдаваться жильцы дома на улице Свободы не собираются. Они имеют большой опыт в защите своих прав. Этому их научила жизнь. На данном этапе они снова обращаются к властям с требованием пересмотреть решение комиссии.