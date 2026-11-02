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Мониторинговые Telegram-каналы: как не попасть на дезинформатора

Общество 20:36   02.11.2026
Татьяна Литвина
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Мониторинговые Telegram-каналы: как не попасть на дезинформатора Фото: Центр противодействия информации

О рисках просмотра неофициальных мониторинговых Telegram-каналов в эфире телеканала ICTV рассказала и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Анаит Хоперия. Она дала рекомендации, как отличить надежный источник от опасного.

В первую очередь, глава ЦПД отметила, что мониторинговые Telegram-каналы  — лишь дополнительный источник информации.

«Основными источниками для украинцев должна быть сирена, официальные каналы Воздушных сил ВСУ и каналы местных военных администраций», — подчеркнула Анаит Хоперия.

Она выделила несколько признаков, по которым можно определить, надежный ли Telegram-канал: спокойная тональность, отсутствие кликбейта и соблюдение требований безопасности — отказ от публикаций работы ПВО, позиций Сил обороны и «инсайдов». Также стоит проверять историю канала – внезапное изменение названия или тематики должно насторожить.

При этом оперативность в неофициальных мониторинговых каналах не является гарантией подлинности, предупредила Анаит Хоперия. Информация может быть ошибочной или искривленной, а детализация движения ракет или дронов в реальном времени рискует раскрыть врагу чувствительные данные.

Напомним, вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога» рассылало пугающие оповещения. Писали о якобы радиационной и химической опасностях. Также были предупреждения об уличных боях в столице. По предварительной версии, приложение взломали россияне.

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 20:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О рисках просмотра неофициальных мониторинговых Telegram-каналов в эфире телеканала ICTV рассказала и. о. руководителя ЦПД СНБО Анаит Хоперия".