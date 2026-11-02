Пил чай и потерял сознание: бригада экстренки спасла мужчину на Харьковщине

30-летнего мужчину, у которого внезапно остановилось сердце, смогла быстро реанимировать бригада областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф».

Как рассказали в центре, 31 октября мужчина пил чай. И вдруг потерял сознание.

«Причиной остановки сердца стала фибрилляция желудочков — критическое нарушение ритма, нуждающееся в немедленной медицинской помощи», — говорят в центре.

На вызов приехала бригада №702. Парамедик Денис Цыпленков и экстренный медтехник Александр Дорош смогли восстановить ритм сердца и спасти человека.

Напомним, бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине. Медики ехали по вызову в деревню Безруки. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском облцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф.