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Пил чай и потерял сознание: бригада экстренки спасла мужчину на Харьковщине

Здоровье 21:02   02.11.2026
Татьяна Литвина
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Пил чай и потерял сознание: бригада экстренки спасла мужчину на Харьковщине Фото: Харьковский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

30-летнего мужчину, у которого внезапно остановилось сердце, смогла быстро реанимировать бригада областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф».

Как рассказали в центре, 31 октября мужчина пил чай. И вдруг потерял сознание.

«Причиной остановки сердца стала фибрилляция желудочков — критическое нарушение ритма, нуждающееся в немедленной медицинской помощи», — говорят в центре.

На вызов приехала бригада №702. Парамедик Денис Цыпленков и экстренный медтехник Александр Дорош смогли восстановить ритм сердца и спасти человека.

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Напомним, бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине. Медики ехали по вызову в деревню Безруки. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском облцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 21:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летнего мужчину, у которого внезапно остановилось сердце, смогли реанимировать сотрудники областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф».".