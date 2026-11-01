Бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине

Бригада медиков ехала по вызову в деревню Безруки. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском обцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

На вызов ехали парамедик Алексей Черняков и экстренный медтехник Владимир Мицай.

«В такой ситуации можно было думать только о собственной безопасности. Но наши медики продолжили свою работу. Они добрались до пациента, провели осмотр, установили диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения — и доставили человека в больницу», — говорят в облцентре.

Напомним, дефицит медицинского персонала в отдельных больницах Харькова уже достигает от 40% до 60%. Нехватка специалистов возникла из-за вынужденной миграции, постоянной опасности и физического и психологического истощения медиков.