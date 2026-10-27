Раненые и разрушения: россияне атаковали три города Харьковщины

Россияне в течение 27 октября нанесли удары по городам Изюм, Дергачи и Харьков, сообщила областная прокуратура.

27 октября около 09:30 россияне из РСЗО «Торнадо-С» нанесли удары по городу Изюм. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 20 частных домов.

В Дергачах также зафиксировали ракетный удар по городу сегодня днем, в результате чего двое раненых, у трех человек диагностировали острую реакцию на стресс. Повреждены помещения предприятия, АЗС, а также машины.

Также сегодня, 27 октября, в Слободском районе Харькова российский дрон попал в неработающий строительный гипермаркет. К счастью, обошлось без пострадавших.