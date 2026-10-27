В Харькове заменили флаг Украины: что произошло (фото)

Коммунальщики заменили в Харькове флаг на главном флагштоке города.

Как объяснили в СКП «Харьковзеленстрой», старое полотнище отправили на ремонт после повреждений порывами ветра.

Напомним, в Центральном парке Харькова начались работы по установке железобетонного укрытия. Рассчитанную на полсотни человек защитную постройку монтируют за Американскими горками. Как рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь КП «Центральный парк» Андрей Кравченко, укрытие устанавливают не на центральной аллее, а именно возле озера и инклюзивной детской площадки, потому что во время войны там прогуливается и отдыхает больше всего посетителей. Монтажом модульной конструкции занимаются специалисты предприятия-производителя.