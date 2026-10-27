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Николаевца атаковал FPV на дороге Харьков-Белгород: что он делал в приграничье

Происшествия 11:15   27.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Николаевца атаковал FPV на дороге Харьков-Белгород: что он делал в приграничье

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, 26 октября, около 08:30 россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на автодороге Харьков-Белгород.

В результате «прилета» повреждено авто. 32-летний водитель получил порезы стеклом и отказался от помощи медиков.

Удар дрона по авто на Харьковщине

Задоренко также уточнил, что пострадавший водитель – житель Николаева. Что заставило его приехать на Харьковщину и попасть под удар дрона в приграничье возле села Дементиевка – неизвестно.

«Еще раз призываю всех граждан к здравому смыслу! В любом случае не посещайте приграничные территории, ведь такие поездки могут стоить вам жизни!», – добавил Задоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, 26 октября, около 08:30 россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на автодороге Харьков-Белгород.".