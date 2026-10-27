Новости Харькова — главное 27 октября: атака БпЛА на город, радиодиктант

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:00

Главные события суток в видеодайджесте

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19:58

28 октября станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» на сутки закроют для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба Харьковской подземки

«На это время поезда будут следовать Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. Графики движения поездов Алексеевской линией метрополитена по будням остаются без изменений, за исключением отправления со станции «Архитектора Бекетова», — рассказали в метрополитене.

Но граждане смогут использовать станцию ​​как временное укрытие во время воздушных тревог.

Откроют станцию ​​метро «Архитектора Бекетова» для обслуживания пассажиров в среду, 29 октября, в 5:30.

16:03

Наводил удары по энергетике Харькова: приговор получил наркозависимый

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант «сливал» в ФСБ координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов областного центра, по которым враг готовил новую серию ракетно-дроновых атак.

«Таким образом, оккупанты надеялись сорвать подготовку прифронтового города к отопительному сезону и оставить сотни домов харьковчан без электроэнергии», — отметили правоохранители.

В СБУ говорят: предателем оказался местный наркозависимый, ранее работавший на предприятии теплоэнергетики. Внимание российской спецслужбы он привлек, когда искал деньги «на дозу» в Telegram-каналах.

Мужчину разоблачили в июле 2025-го. Суд признал его виновным в госизмене. Фигуранту назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15:06

Как писали в Харькове радиодиктант национального единства

К написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства в Харькове присоединились преподаватели художественных школ, сотрудники учреждений культуры, сотрудники КП «Харьковский метрополитен» и специалисты Харьковского городского филиала «Газсети».

13:40

Около 13:30 в Харькове был слышен взрыв

Мэр Игорь Терехов информирует, что, предварительно, зафиксировали попадание вражеского БпЛА по торговому центру в Слободском районе. Информацию уточняют.

13:39

Еще два человека обратились за помощью к врачам в Дергачах

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:22

Три человека пострадали в результате вражеской атаки на Дергачи

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:10

Чего ждать от ноября жителям Харьковщины? Прогноз синоптиков

Как сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей, в последний месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в ноябре также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

12:58

Информация о пострадавших в результате удара по Дергачам не поступала

«Зафиксировано попадание в складское здание. Повреждены оборудование АЗС, автомобиль», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

12:50

Россияне ударили по одному из предприятий на территории Дергачей

Последствия попадания выясняются, сообщает начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

12:35

Около 12:20 в некоторых районах Харькова и пригороде был слышен взрыв

«Очень громкий взрыв, который слышали на территории Малоданиловской громады, произошел на территории соседней территориальной громады, на границе с Малоданиловской громадой. В районе промышленной зоны наблюдается задымление», — пишет начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракета, которая летела на Харьков.

10:26

По Изюму ударила российская ракета

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил ракетой по Изюму. В результате «прилетов» повреждены восемь частный домов, гараж и семь авто. Пострадавших нет.

08:50

Девять раз оккупанты пытались прорваться на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Охримовки, Шабельного и Чугуновки. На Купянском – СОУ отбили три штурма ВС РФ около Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 72 авиационных удара, во время которых сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9679 дронов-камикадзе и совершили 2518 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 12 с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

07:16

КАБы, БпЛА и скоростные цели фиксировали ночью над Харьковщиной

Около полуночи на Харьковщине зафиксировали российские беспилотники. В Воздушных силах ВСУ уточнили: дроны летели на запад. А уже в 01:11 БпЛА взяли курс на областной центр.

В 01:21 на Харьковскую область оккупанты запустили авиабомбы, вскоре вновь возникла угроза ударов беспилотниками.

В 03:40 в сторону Лозовой зафиксировали скоростные цели, а уже утром, в 06:46, на Харьковщину опять полетели КАБы, информировали защитники неба.