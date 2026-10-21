Сегодня 21 октября 2026: какой праздник и день в истории

21 октября 1520 года Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами. В 1672-м родился гетман Пилип Орлик. В 1879-м Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. В 1933-м в знак протеста против Голодомора ОУНовцы убили начальника канцелярии консульства СССР во Львове. В 1947-м началась операция «Запад» — массовая депортация украинцев в Сибирь. В 2021-м от выстрела из револьвера Алека Болдуина на съемочной площадке погибла голливудская оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. В 2023-м россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» вблизи Коротича, эта атака унесла жизни восьми человек.

Праздники и памятные даты 21 октября

21 октября в мире – Всемирный день йододефицита.

Третья среда октября – это Всемирный день достоинства, Международный день местоимений и День «Любите свое тело».

Также сегодня: День очистки виртуального рабочего стола на компьютере, Всемирный день рептилий, День болтовни (или День болтуна), Международный день начос.

21 октября в истории

21 октября 1520 года Фернан Магеллан во время первого и последнего в жизни кругосветного плавания открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами. Подробнее.

21 октября 1672 года родился гетман Войска Запорожского Пилип Орлик. Подробнее.

21 октября 1879 года Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, которая стала одним из величайших изобретений XIX века. Подробнее.

21 октября 1933 года ОУНовцы во Львове в знак протеста против Голодомора убили начальника канцелярии советского консульства (и чекиста) Алексея Майлова. Подробнее.

21 октября 1947 года в СССР началась операция «Запад» – одна из самых массовых депортаций населения Украины в Сибирь и Казахстан. Подробнее.

21 октября 1950 года вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

21 октября 2021 года голливудская оператор украинского происхождения Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке вестерна «Раст» (в переводе иногда – «Ржавчина»). Это произошло в результате выстрела, который совершил главный актер и продюсер фильма Алек Болдуин. Пуля вылетела из револьвера, который должен был быть заряженным фальш-патронами. При этом в барабане оказался боевой, а Болдуин утверждал, что не нажимал спусковой крючок. Раненную в грудь Хатчинс вертолетом доставили в ближайшую больницу, но она вскоре скончалась. Тем же выстрелом был легко ранен режиссер Джоэл Соуза.

Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули Болдуину, а также официальной оружейнице ленты Ханне Гутьерез-Рид. Они оба не признавали себя виновными. Дело против Алека Болдуина окончательно закрыли в декабре 2024 года, когда специальный прокурор отозвала апелляцию на решение суда о закрытии дела. Это не был оправдательный приговор: в июле судья закрыла дело из-за нераскрытия обвинением доказательств защиты.

«Адвокаты Болдуина Люк Никас и Алекс Спиро заявили, что «сегодняшнее решение об отзыве апелляции является окончательным подтверждением того, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала – это была невыразимая трагедия, но Алек Болдуин не совершил никакого преступления», — писало агентство Reuters.

В отличие от ветерана Голливуда Болдуина, оружейнице Ханне Гутьерез-Рид все же вынесли приговор: ее признали виновной в непреднамеренном убийстве — за небрежное обращение с оружием на съемочной площадке. Она получила 18 месяцев заключения – это максимальный срок за такое преступление, информировало Би-Би-Си. В мае 2025 года ее освободили условно-досрочно после примерно 14 месяцев заключения.

21 октября 2023 года россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» в районе Коротича. Подробнее.

Церковный праздник

21 октября чтят память преподобного Иллариона Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если 21 октября ясный день – будет быстрое похолодание.

Если солнце красное – ждите мороз.

Если 21 октября тепло, то в дальнейшем будет оттепель.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя поднимать ничего с пола и земли – найденная вещь не принесет счастья.

День не подходит для того, чтобы отправляться в дальнюю дорогу.