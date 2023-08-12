Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории

12 августа в Украине и мире отмечают День молодежи. В этот день в 1933-м в Харькове состоялся первый международный футбольный матч сборной Украины. В 1949-м подписали договоры, которые ежедневно нарушает РФ, – Женевские конвенции. А в 1962-м в космосе впервые исполнили песню — ее спел на украинском четвертый космонавт СССР украинец Павел Попович.

Праздники и памятные даты 12 августа

12 августа в Украине – День молодежи. До 2022 года его отмечали еще по советской традиции – в последнее воскресенье июня. Теперь в Украине праздник совпадает с Международным днем молодежи, установленным ООН.

12 августа в истории

12 августа 30 года до нашей эры покончила жизнь самоубийством последняя царица Египта — Клеопатра VII. Это произошло после ряда поражений, которые понесли войска и флот Клеопатры и ее любовника, римского полководца Марка Антония. Проиграв битвы войску римского императора Октавиана Августа, Антоний покончил жизнь самоубийством: 1 августа он бросился на свой меч. Как считает ряд историков, Клеопатра после смерти Антония еще надеялась или найти общий язык с Октавианом, или же соблазнить его.

Но в отличие от Юлия Цезаря и Марка Антония Октавиан не поддался влиянию ее чар. Последние дни Клеопатры подробно описал Плутарх – по воспоминаниям врача царицы Олимпа. Так, Октавиан Август лично встретился с царицей. На этой встрече она выглядела больной и даже лишающейся рассудка, падала в ноги римлянину, угрожала уморить себя голодом. Но захватчик только пригрозил ей разделаться с ее детьми, заставив таким образом принять лечение. Своего мертвого соперника и любовника Клеопатры Марка Антония Октавиан позволил ей похоронить. Якобы римский император даже поддерживал и приободрял царицу Египта. Но позже влюбленный в нее римский офицер сообщил Клеопатре, что ей готовят судьбу «особого трофея». Ее собираются отправить в Рим для участия в триумфе Октавиана. Тогда царица написала письмо, которое приказала передать императору, а сама заперлась в комнате с двумя служанками. В письме она просила похоронить себя рядом с Марком Антонием. Получив письмо, Октавиан немедленно отправил людей к Клеопатре, но она уже была мертва. Мертвыми были и ее служанки. Популярна версия, что Клеопатра убила себя с помощью ядовитой змеи, которую пронес к ней крестьянин в горшке со смоквами. Однако змею в комнате не нашли, и сомнения вызывает смерть сразу трех человек от ее яда. Более вероятным считают, что у Клеопатры был готовый яд, который приняла вместе со служанками. После смерти Клеопатры и убийства по приказу Октавиана ее сына Египет стал провинцией Рима.

12 августа 1851 года американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом.

На самом деле, идея швейной машинки не принадлежала Зингеру. Варианты механизма существовали гораздо раньше, чем Зингер получил свой патент. Однако он существенно усовершенствовал машинку. При этом потратил на все про все всего десять дней. Так, именно он догадался разместить челнок горизонтально, чтобы не запутывалась нить, создал столик-доску для ткани, а для иглы – ножку. Также его усовершенствованием была педаль для привода ногами. Она позволила освободить обе руки для работы с тканью. Эти нововведения стали действительно «революционными» и сделали Зингера богатым и знаменитым. Первую машинку «Зингер» изобретатель продал за сто долларов, и это был едва ли не первый случай в истории, когда первый образец новшества сразу покрыл расходы на свое создание и принес прибыль.

12 августа 1933 года в Харькове на стадионе «Динамо» состоялся первый матч сборной Украины (на тот момент – УССР) по футболу. Украинцы играли с командой Турции и выиграли со счетом 3:2. Все три гола забил киевлянин, динамовец Константин Щегоцкий. При этом большинство игроков в команде были – харьковчане, трое футболистов – из Киева, один – из Днепра. На матче присутствовало 20 тысяч зрителей.

12 августа 1949 года на дипломатической конференции ООН в Женеве подписали Женевские конвенции о защите жертв войны. Это многосторонние соглашения, определяющие международные законы и обычаи войны. Они вступили в силу 21 октября 1950 года. По состоянию на сейчас к Женевским конвенциям присоединились более 190 государств — то есть почти весь мир. Именно эти документы ежедневно нарушает армия РФ во время войны против Украины.

В пакет конвенций входят четыре ключевых договора:

1. Конвенция об улучшении участи раненых и больных в регулярных армиях. В частности, она обязывает подбирать на поле боя не только «своих» раненых, но и раненых противника и оказывать им медицинскую помощь. Нападение на медиков, санитарный транспорт и медицинские учреждения запрещено.

2. Конвенция об улучшении судьбы раненых, больных и лиц, пострадавших в кораблекрушениях, из состава вооруженных сил на море — почти идентична предыдущей, но касается морских сражений.

3. Конвенция об обращении с военнопленными.

4. Конвенция о защите гражданского населения во время войны (предусматривает гуманное обращение с населением, находящимся на оккупированной территории).

Женевские конвенции действуют во время любого вооруженного конфликта, даже если одна (или ни одна) из сторон не признает его войной. Все страны, подписавшие конвенции, обязаны разыскивать, судить и наказывать тех, кто совершил военные преступления.

12 августа 1962 года в космос полетел первый украинец — четвертый летчик-космонавт СССР Павел Попович.

Пилотируя корабль «Восток-4», он стал участником первого в мире группового полета двух пилотируемых космических кораблей. Второй – «Восток-3» пилотировал Андриян Николаев. Полет продолжался с 12 по 15 августа. За это время космонавты установили радиосвязь в космосе, сфотографировали корабли друг друга и провели ряд научно-технических и медико-биологических экспериментов. В первый день этого полета – 12 августа – Павел Попович по просьбе конструктора Сергея Королева спел «Дивлюсь я на небо та думку гадаю». Она стала первой песней в космосе.

Церковный праздник 12 августа

12 августа православные чтят память апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. После собора апостолов, состоявшегося в Иерусалиме в 51 году, святой Сила отправился в Антиохию вместе с апостолами Павлом и Варнавой. Сопровождая апостола Павла, вел проповеди Евангелия в Сирии, Киликии и Македонии. Впоследствии в Коринфе святого апостола Силу рукоположили в епископа. Там он совершил много чудес. Свою жизнь кончил мирно. Святой апостол Силуан проповедовал вместе с Петром и Павлом. Был епископом в Фессалониках, там и умер. Крискент проповедовал в Галатии, умер во время гонений императора Траяна. Епенет был епископом в Карфагене, а Андроник – в Панонии.

Народные приметы

Если в воздухе много паутины, то август будет солнечным.

Если 12 августа дождливая погода, то дожди еще будут идти долго.

Что нельзя делать 12 августа

Нельзя переедать, иначе будете голодать в будущем.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Нельзя выпасать скот.