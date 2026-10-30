Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении

Представители мэрии Харькова рассказали о разрушении жилищного фонда города из-за вражеских атак, объемах поврежденной инфраструктуры и попросили о помощи международных партнеров, сообщила пресс-служба горсовета.

С и. о. руководителя Офиса ООН-Хабитат в Украине Александром Коцлейдой встретился первый зам городского головы Александр Новак и представитель Ассоциации прифронтовых городов и общин Олег Чернобай.

«Нам нужна помощь международных партнеров, ведь только объединив усилия, мы сможем восстанавливать поврежденное, усиливать устойчивость города и обеспечивать потребности харьковчан», — отметил Александр Новак.

Александр Коцлейда наметил такие потенциальные направления сотрудничества: разработка решений в сфере энергетики, теплоснабжения, жилья и охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.

«Стороны договорились разработать возможность подписания меморандума о сотрудничестве и определить приоритетные проекты для дальнейшей работы», — говорится в сообщении горсовета.

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Напомним, что происходит после обстрела дома в Харькове, подробно рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. По его данным, в городе отработан четкий алгоритм действий.