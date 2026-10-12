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Поврежденное жилье в Харькове: Терехов о восстановлении и помощи людям

Записано 12:29   12.10.2026
Виктория Яковенко
Поврежденное жилье в Харькове: Терехов о восстановлении и помощи людям Скриншот

Что происходит после обстрела дома в Харькове, подробно рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. По его данным, в городе отработан четкий алгоритм действий.

«Когда такое случается, выезжают наши коммунальные службы, мы забиваем контуры, кроме этого осматриваем все крыши, восстанавливаем электроснабжение, газоснабжение. И наши специалисты оценивают, насколько поврежден конструктив дома – возможно или невозможно восстановить. Если незначительные повреждения, то люди регистрируются, мы открываем мобильные ЦПАУ, мы оказываем всю помощь, оформляем все документы, и передаем их по системе єВідновлення в Киев и там уже в Киеве принимают решения и выплачивают людям определенные средства», — объяснил мэр.

Если разрушения более значительны – в случае, когда специалисты делают вывод, что необходимо капитальное восстановление, работает совсем другой алгоритм действий.

«Да, люди тоже регистрируются. Но сначала производятся ремонтно-восстановительные работы в полном объеме, потом уже люди получают определенные средства на ремонт также из Киева централизованно», — добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 12:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что происходит после обстрела дома в Харькове, подробно рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. По его данным, в городе отработан четкий алгоритм действий.".