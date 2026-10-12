Удары по ТЭЦ и утренние «прилеты»: Терехов о ситуации в Харькове (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о состоянии пострадавших в результате атак РФ утром 12 октября. Он также прокомментировал удары оккупантов по ТЭЦ накануне.

«Утром Харьков был под постоянными обстрелами. Было пять попаданий. Это, предварительно, были «Герань-2». Попадание произошло в Киевском районе. Было пять локаций, по которым были нанесены удары. Пострадали два многоэтажных жилых дома, пострадали частные дома, спортивный комплекс и производственное предприятие», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

19 человек обратились за медицинской помощью, среди них двое детей. Их состояние – средней тяжести.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в городе потушили все пожары, возникшие в результате утренних ударов. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

«Что касается ТЭЦ, да, были попадания, есть там разрушения. Сегодня работают специалисты ТЭЦ, наши КП помогают им. Что касается других вопросов, мы работаем, чтобы люди практически не чувствовали того, что произошло вчера вечером», — подчеркнул Терехов.

Напомним, 11 октября около 19:45 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе вблизи магазина в пригороде Харькова. Он также сообщил, что трое людей погибли, на месте «прилета» начался пожар. В Харьковской облпрокуратуре установили: накануне по Песочину ударили ракетой «Бандероль». Погибших трое – это 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний молодой человек. Пострадали больше 20 людей.