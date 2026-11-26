В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали фото с мест утренних «прилетов» в городе. Спасатели отметили: удары пришлись по Новобаварскому и Холодногорскому районам.

В Новобаварском районе прилетело по 16-этажному дому. На 15-ом этаже начался пожар. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тела двух людей.

«В Холодногорском районе в результате попадания беспилотника в землю повреждены здания больницы, спортивного заведения, торговые объекты, АЗС, частные жилые дома и автомобили. Предварительно, пострадали два человека», – добавили в ГСЧС.

Также пожарные показали видео, на котором видны последствия вражеских атак.

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Напомним, взрывы в Харькове прозвучали 26 ноября около 05:15. Мэр Игорь Терехов проинформировал: российский дрон ударил по многоэтажке в Новобаварском районе. После чего «прилет» зафиксировали также в Холодногорском. В Новобаварском районе пылала квартира на 15 этаже, также была информация о заблокированных под завалами людях. Известно о трех пострадавших, писал Терехов. Вскоре городской голова сообщил о первом погибшем, а через некоторое время нашли тело еще одной жертвы.