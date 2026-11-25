В Харькове около 12:45 25 ноября слышали взрыв. Мониторинговые каналы информировали о полете российской «Бандероли». Следом информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.

«Бандероль», по данным мониторов, изначально летела в сторону Чугуева, но затем изменила вектор — и двигалась со стороны Рогани в направлении Одесской.

«Прилет» в Слободском районе подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Последствия уточняют. Тем временем жители в Харькова в соцсетях сообщают о перебоях с электричеством — в тех районах, где не должно было быть плановых отключений.

Отметим, это уже второй удар «Бандероли» в Харькове 25 ноября. Первый также пришелся по Слободскому району.