25 ноября 2018 года произошел «Инцидент в Керченском проливе». В 1970-м совершил ритуальное самоубийство выдающийся японский писатель Юкио Мисима. В 1956-м умер кинорежиссер и писатель Александр Довженко. В 1936-м Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт. В 1838-м родился писатель Иван Нечуй-Левицкий. Также в этот день в разные годы две мощные природные катастрофы унесли много жизней.

Праздники и памятные даты 25 ноября

25 ноября в мире – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Также сегодня: День Blasé (День пресыщения или безразличия).

25 ноября в истории

25 ноября 1667 года мощное землетрясение разрушило город Шемаха (на территории современного Азербайджана). Подробнее.

25 ноября 1839 года 12-метровые волны обрушились на портовый город Коринга в Индии. Подробнее.

25 ноября 1838 года родился Иван Нечуй-Левицкий. Подробнее.

25 ноября 1936 года Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт. В следующем году к нему присоединилась Италия, а в 1939-м – Испания и Венгрия. Подробнее.

25 ноября 1956 года скончался кинорежиссер и писатель Александр Довженко. Подробнее.

25 ноября 1970 года совершил сэппуку — ритуальное самоубийство — 45-летний Юкио Мисима, которого считают одним из важнейших японских писателей ХХ века. Мисима – автор около 40 романов, а также поэзии, пьес и рассказов. Его трижды номинировали на Нобелевскую премию по литературе.

У писателя были крайние правые взгляды. Он идеализировал довоенную Японию. Выступал против углубления западного влияния в стране и за пересмотр послевоенной конституции, которая фактически лишила Японию армии. Свои писатель решил воплотить в политической деятельности. В 1968 году Мисима основал ультраправую военизированную организацию «Татенокай» («Общество щита»). В нее входили преимущественно студенты, а главной целью заявляли поддержку и защиту императора.

25 ноября 1970 года Мисима вместе с четырьмя последователями из состава этой организации захватил штаб Сил самообороны Японии в Токио и взял в заложники командующего. Так он пробовал спровоцировать военный переворот.

«25 ноября (1970 года) Мисима передал издателю последнюю часть «Моря изобилия» – своей четырехтомной эпопеи о жизни японцев в ХХ веке, которая считается его величайшим произведением. Затем он с несколькими последователями отправился в военное здание в Токио и захватил контроль над генеральской канцелярией. Там с балкона он произнес короткую речь перед примерно тысячей собранных военнослужащих, в которой призвал их свергнуть конституционный строй Японии, ограничивающий военные возможности страны. Солдаты не поддержали его, и Мисима совершил сэппуку или ритуальное самоубийство, распоров себя мечом», — пишет проект History.

Это событие вошло в историю как «инцидент Мисимы».

25 ноября 2018 года произошел так называемый «Инцидент в Керченском проливе». Он стал первым случаем открытой российской агрессии против Украины, которую РФ совершила под своим государственным флагом. Подробнее.

Церковный праздник 25 ноября

25 ноября чтят память священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 ноября выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если утром сильный мороз, то и вечер будет морозным.

Если облака плывут против ветра – к сильному снегопаду.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя сжигать листву.

Нельзя ловить раков.

День неудачный для рыбалки.