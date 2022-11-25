Сегодня 25 ноября: какой праздник и день в истории

25 ноября – по церковному календарю день памяти Святителя Иоанна Милостивого. В историю этот день вошел двумя масштабными катастрофами, которые вместе унесли около 400 тысяч жизней.

Праздники и памятные даты 25 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходят мероприятия Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

25 ноября в истории

25 ноября 1667 года – мощное землетрясение разрушило город Шамахи (на территории современного Азербайджана). Эта катастрофа отняла около 80 тысяч жизней. Сам город был разрушен до основания.

«В мгновение ока были разрушены бани, и под грудами камней и мусора оказались погребены женщины и дети. В мусульманской школе шли обычные занятия. Школа рухнула, и все погибли. Население осталось без крыши над головой. Люди добыли из-под руин своих домов ковры и делали что-то вроде шалашей и палаток, где проводили ночи. Большинство же осталось под открытым небом. Никто не решался скрыться в уцелевших домах: подземные удары не прекращались в течение нескольких дней», — описывал эти события автор летописи.

Однако даже после такой катастрофы город отстроили. Шамахи продолжал страдать от землетрясений на протяжении всей своей истории. После очередного землетрясения 1859 года столицу из него перенесли в Баку. Последнее мощное землетрясение здесь произошло уже в ХХ веке – в 1902 году. Тогда погибли 5000 человек, а все остальные остались на улице зимой, ведь дома были разрушены. Сейчас Шамахи – административный центр Шамахинского района Азербайджана.

25 ноября 1839 года произошла еще одна масштабная катастрофа. 12-метровые волны, вызванные циклоном, «смыли с земли» портовый город Коринга в Индии. 300 тысяч человек погибли, город после этого уже не отстроили.

Коринга – город-гавань, который находился в Бенгальском заливе. Циклон, повлекший его уничтожение, начался ничего не предвещающим дождем 24 ноября, а уже 25-го на побережье хлынули огромные волны. Все корабли, на тот момент находившиеся в гавани (около 20 тысяч малых и крупных судов), были уничтожены. Деревья смыло, посевы были затоплены, постройки – разрушены. Люди гибли от шторма на суше и в море. Число жертв этого циклона — 300 тысяч — сделало его вторым по количеству убитых за всю историю. Еще большая катастрофа произошла только в 1970 году от циклона Бхола.

Портовый город после этих разрушений не восстановили. Некоторые люди, пережившие катастрофу, отстроили свои дома вдали от побережья.

25 ноября в Нью-Йорке отмечают День эвакуации – в честь вывода из города последних солдат британской армии в 1783 году. После этого в Нью-Йорк зашла армия генерала Джорджа Вашингтона. А США окончательно избавились от власти Британской короны.

25 ноября 1838 года родился известный украинский писатель, автор нетленной повести о быте украинских семей «Кайдашева семья» — Иван Нечуй-Левицкий.

25 (или 24 — данные отличаются) 1934 года — умер глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский, которого в Украине часто называют первым президентом — как человека, возглавлявшего УНР. Есть все основания полагать, что академика Грушевского убили российские агенты. Ему сделали операцию, отказав предоставить того хирурга, о котором Грушевский просил. После операции началось заражение крови, которое и стало роковым.

Церковный праздник 25 ноября

25 ноября христиане чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. А также преподобного Нила, постника и пророка Ахии.

Святитель Иоанн Милостивый родился на Кипре в VII веке в семье знатного вельможи Епифания. Был женат, у него были дети, но все они умерли. После этого Иоанн стал монахом: суровым постником и молитвенником.

Когда скончался патриарх Александрийский, император Ираклий и духовенство уговорили святого Иоанна занять патриарший престол. Главные деяния патриарха, вошедшие в историю, – это помощь нуждающимся и раздача милостыни. Иоанн бесплатно ежедневно кормил более 7000 нуждающихся жителей Александрии. Когда же персы ограбили и сожгли Иерусалим, патриарх Иоанн выделил большую часть церковной казны для того, чтобы выкупить у захватчиков пленных.

Незадолго до смерти святой Иоанн вынужден был из-за болезни покинуть свою кафедру. Он прибыл на Кипр, в родной город Амафунта, где и умер, по разным данным, в промежутке с 616 по 620 год.

Святой пророк Ахия, современник Соломона. Был родом из города Силома. Пророк предсказал Иеровоаму царскую власть над 10 израильскими коленями, которую даст ему Бог, вырвав ее из рук Соломона. Впоследствии Ахия предрек Иеровоаму истребление всего его рода. Все пророчества святого пророка исполнились. Пророк Ахия умер в глубокой старости в 960 году до н.э.

Святой преподобный Нил Постник, уроженец Константинополя, жил в IV веке и был учеником святого Иоанна Златоуста. Нил в молодом возрасте стал префектом столицы. Был женат и имел двоих детей. Однако под влиянием Златоуста супруги решили расстаться и посвятить себя монашеской жизни. Жена Нила с дочерью удалилась в один из женских монастырей в Египте, а Нил с сыном Феодулом пошли на Синай, где поселились в выкопанной своими руками пещере. В этой пещере Нил прожил 40 лет. Он написал много трудов, которые дошли до наших дней. Так, известны его послания и аскетические произведения. Епископ Эмесский рукоположил Нила и его сына в пресвитеров. После посвящения они вернулись на Синай, где и трудились вместе до смерти преподобного Нила.

Народные приметы

Идет дождь – до 4 декабря морозов не будет.

Какая погода в этот день — таково будет начало декабря.

Облака плывут против ветра – в ближайшее время будет снегопад.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя выходить из дома без надобности.

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

Нельзя употреблять спиртное.