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В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавший (фото/видео)

Происшествия 07:54   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавший (фото/видео)

Последствия российских ударов по Харькову показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Последствия обстрела Харькова

Спасатели уточнили, что враг атаковал ракетами Салтовский район Харькова.

Последствия обстрела Харькова

«В результате одного из попаданий по территории гаражного кооператива возник пожар на площади 900 квадратных метров. Горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей», – отметили в ГСЧС.

Также повреждены многоэтажки, авто и гаражи. Кроме того, известно об одном пострадавшем.

Последствия обстрела Харькова

Напомним, о ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20. Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы. Информации о разрушениях на данный момент нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 07:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия российских ударов по Харькову показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".