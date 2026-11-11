В результате ракетных ударов по Харькову есть пострадавший (фото/видео)

Последствия российских ударов по Харькову показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели уточнили, что враг атаковал ракетами Салтовский район Харькова.

«В результате одного из попаданий по территории гаражного кооператива возник пожар на площади 900 квадратных метров. Горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей», – отметили в ГСЧС.

Также повреждены многоэтажки, авто и гаражи. Кроме того, известно об одном пострадавшем.

Напомним, о ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20. Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы. Информации о разрушениях на данный момент нет.