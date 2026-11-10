Все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены — Синегубов про тепло и свет на Харьковщине

На брифинге 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области после массированных российских ударов по энергетике.

Исходя из соображений безопасности, Синегубов не называл конкретных цифр, касающихся количества домов, подключенных к теплу, и установленного оборудования.

«Я скажу так: некоторые громады начали отопление без централизованного. Все, что мы строили с 2022 года (и модульные котельные, и когенерационные установки, и другие средства) сейчас работает более чем на 100%. И мы только усиливаемся. Есть планы с городом Харьковом, с другими нашими территориями, с другими нашими громадами», — сказал начальник ХОВА, передает корреспондент МГ «Объектив».

Синегубов сообщил о значительной степени повреждений и разрушений объектов энергетики региона.

«У нас все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены сейчас. У всех есть определенные разрушения. Разрушения не только от дронов, но и большие разрушения, потому что враг бьет «Искандерами» по этим ТЭЦ и ТЭС. Сейчас подразделения ГСЧС, все наши энергетики работают 24/7, это правда, — в три смены — для того, чтобы ликвидировать последствия. И главное: результаты этой работы люди должны почувствовать внутри своих домов, чтобы была электроэнергия, чтобы было отопление и все остальное. Когда мы говорили, что эта зима будет самой тяжелой, это действительно так. Эта зима самая тяжелая из тех, что мы фактически проходили. И враг делает выводы и все остальное. Однако наряду с этим мы наиболее защищены по сравнению с прошлыми периодами точно так же. Это тоже правда. Вызовы очень серьезные, разрушения очень серьезные уже сейчас, хотя зима еще не началась. Мы видим, какие блэкауты по всей стране, поэтому должны готовиться дальше», — сказал руководитель Харьковской ОВА.

Он отметил, что государство готовит программы поддержки для населения. А также посоветовал жителям Харьковщины готовиться к грядущим отключениям и самостоятельно, приобретая аккумуляторы, зарядные станции и повербанки.