Live
  • Вт 10.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.41
  • EUR 50.82

Все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены — Синегубов про тепло и свет на Харьковщине

Общество 17:13   10.11.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
Все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены — Синегубов про тепло и свет на Харьковщине Фото: пресс-служба КП «ХТС»

На брифинге 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области после массированных российских ударов по энергетике.

Исходя из соображений безопасности, Синегубов не называл конкретных цифр, касающихся количества домов, подключенных к теплу, и установленного оборудования.

«Я скажу так: некоторые громады начали отопление без централизованного. Все, что мы строили с 2022 года (и модульные котельные, и когенерационные установки, и другие средства) сейчас работает более чем на 100%. И мы только усиливаемся. Есть планы с городом Харьковом, с другими нашими территориями, с другими нашими громадами», — сказал начальник ХОВА, передает корреспондент МГ «Объектив».

Синегубов сообщил о значительной степени повреждений и разрушений объектов энергетики региона.

«У нас все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены сейчас. У всех есть определенные разрушения. Разрушения не только от дронов, но и большие разрушения, потому что враг бьет «Искандерами» по этим ТЭЦ и ТЭС. Сейчас подразделения ГСЧС, все наши энергетики работают 24/7, это правда, — в три смены — для того, чтобы ликвидировать последствия. И главное: результаты этой работы люди должны почувствовать внутри своих домов, чтобы была электроэнергия, чтобы было отопление и все остальное. Когда мы говорили, что эта зима будет самой тяжелой, это действительно так. Эта зима самая тяжелая из тех, что мы фактически проходили. И враг делает выводы и все остальное. Однако наряду с этим мы наиболее защищены по сравнению с прошлыми периодами точно так же. Это тоже правда. Вызовы очень серьезные, разрушения очень серьезные уже сейчас, хотя зима еще не началась. Мы видим, какие блэкауты по всей стране, поэтому должны готовиться дальше», — сказал руководитель Харьковской ОВА.

Читайте также: Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго

Он отметил, что государство готовит программы поддержки для населения. А также посоветовал жителям Харьковщины готовиться к грядущим отключениям и самостоятельно, приобретая аккумуляторы, зарядные станции и повербанки.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

Популярно

Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
09.11.2026, 18:39
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
09.11.2026, 21:37
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября
10.11.2026, 13:35
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
09.11.2026, 23:03
Все «Гвардейские» в Харькове и области требуют переименовать деколонизаторы
Все «Гвардейские» в Харькове и области требуют переименовать деколонизаторы
10.11.2026, 10:45
Что происходит в районе Казачьей Лопани и Гоптовки: данные Синегубова (видео)
Что происходит в районе Казачьей Лопани и Гоптовки: данные Синегубова (видео)
10.11.2026, 18:16

Новости по теме:

10.11.2026
Скачки напряжения от 160 до 280: что происходит в Харькове, рассказали в ХОВА
10.11.2026
Восемь человек пострадали на Харьковщине из-за обстрелов РФ
09.11.2026
Двое погибших: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото)
09.11.2026
Второй по мощности НПЗ в России атаковали ночью ВСУ – детали
09.11.2026
Били по Харькову, Изюму и Балаклее: за сутки пострадали 14 человек — Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены — Синегубов про тепло и свет на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 17:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На брифинге 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области после массированных российских ударов по энергетике".