«Чтобы не создать проблем Харькову»: опасно ли продвижение РФ в приграничье

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал, что сейчас продвижение оккупантов в приграничье на севере Харьковщины фактически остановлено.

«К сожалению, россияне расширили свою зону контроля к востоку от Гранева. С тех пор ситуация остается такой, как и была. То есть они создали определенную, довольно длинную, но не глубокую зону контроля вдоль границы и она там остается. Это было продвижение не столько вглубь, сколько вширь. Потому что они, скорее, раздвигали свой контроль вдоль границы», — объяснил Трегубов.

Он также оценил, насколько опасно такое продвижение войск РФ в приграничье.

«Само по себе, если оно неглубокое, это не принципиально. Поскольку это зависит от того, есть ли какой-либо населенный пункт непосредственно на приграничье. Если нет, если они там прямо в лесопосадках, это неприятно, но с военной точки зрения, несмертельно. Единственное, что в случае Казачьей Лопани, их не стоит пускать куда-то дальше и вглубь, там уже на юг близко Харькова. И чтобы не создавать дополнительных проблем Харькову, лучше их в том направлении не пускать», – отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»