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«Чтобы не создать проблем Харькову»: опасно ли продвижение РФ в приграничье

Записано 14:18   10.11.2026
Виктория Яковенко
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«Чтобы не создать проблем Харькову»: опасно ли продвижение РФ в приграничье Скриншот

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал, что сейчас продвижение оккупантов в приграничье на севере Харьковщины фактически остановлено.

«К сожалению, россияне расширили свою зону контроля к востоку от Гранева. С тех пор ситуация остается такой, как и была. То есть они создали определенную, довольно длинную, но не глубокую зону контроля вдоль границы и она там остается. Это было продвижение не столько вглубь, сколько вширь. Потому что они, скорее, раздвигали свой контроль вдоль границы», — объяснил Трегубов.

Он также оценил, насколько опасно такое продвижение войск РФ в приграничье.

«Само по себе, если оно неглубокое, это не принципиально. Поскольку это зависит от того, есть ли какой-либо населенный пункт непосредственно на приграничье. Если нет, если они там прямо в лесопосадках, это неприятно, но с военной точки зрения, несмертельно. Единственное, что в случае Казачьей Лопани, их не стоит пускать куда-то дальше и вглубь, там уже на юг близко Харькова. И чтобы не создавать дополнительных проблем Харькову, лучше их в том направлении не пускать», – отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал, что сейчас продвижение оккупантов в приграничье на севере Харьковщины фактически остановлено.".