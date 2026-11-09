Есть ли угроза наступления РФ в сторону Дергачей или Харькова: ответ Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что ситуация на приграничье нелегкая, ведь там идут определенные боевые действия, но контролируемая. Он также подчеркнул, что угрозы массового наступления в сторону Дергачей или Харькова нет.

«Общаясь с нашими военными, которые держат это направление, мы получаем информацию, что действительно у врага есть задача максимально небольшими группами инфильтрироваться в наши населенные пункты», — отметил Задоренко в эфире «Суспільне. Студія».

По его данным, небольшие группы – это 2-3 человека, которые заходят на окраины населенных пунктов, разворачивают свои флаги, российские дроны фиксируют их присутствие в населенном пункте, после чего СОУ уничтожают вражеские войска.

«Но картинка общая о том, что их присутствие в населенных пунктах есть, для российской внутренней аудитории создает впечатление, что у них есть определенные успехи на Харьковском направлении», — рассказывает Задоренко.

Напомним, о том, что признаков подготовки масштабного нового наступления на Харьковщине пока нет, говорил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов. Однако российские войска пытаются восстановить утраченную боеспособность и усилить давление на двух направлениях.