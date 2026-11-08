ISW сообщил о проблемах у РФ под Купянском, вероятно, из-за операции «Велес»

Институт изучения войны (ISW) информирует о сложностях оккупантов на Купянском направлении и контратаках ВСУ на Боровском.

«5 и 6 ноября российские войска продолжили наступательные действия к северу от Купянска, однако, по имеющимся данным, они испытывают трудности со снабжением и закреплением позиций как в самом Купянске, так и в его окрестностях», — сообщили аналитики в актуальной сводке.

Ссылаясь на источник, освещающий деятельность российской группировки «Запад», ISW отметил: «Российские войска по-прежнему сталкиваются с проблемами при снабжении своих позиций в Купянске — возможно, вследствие украинской операции «Велес», в ходе которой были нарушены пути снабжения российских сил в городе, проходившие через подземные трубопроводы».

Также аналитики проинформировали, что, по имеющимся данным, некоторые батальоны 347-го российского мотострелкового полка (из состава 1-й танковой армии) в районе Табаевки — Глушковки потеряли около половины личного состава.

«Источник, освещающий действия российской группировки войск «Запад», 6 ноября сообщил, что украинские силы проводят контратаки в районе Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», — дополнили в Институте изучения войны.