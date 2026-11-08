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ISW пише про проблеми у РФ під Куп’янськом, ймовірно, через операцію “Велес”

Фронт 07:33   08.11.2026
Оксана Горун
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ISW пише про проблеми у РФ під Куп’янськом, ймовірно, через операцію “Велес” Ілюстрація: мапа DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) інформує про складнощі окупантів на Куп’янському напрямку та контратаки ЗСУ на Борівському.

“5 і 6 листопада російські війська продовжили наступальні дії на північ від Куп’янська, проте, за наявними даними, вони мають труднощі з постачанням і закріпленням позицій як у самому Куп’янську, так і на його околицях”, – повідомили аналітики в актуальному зведенні.

Посилаючись на джерело, що висвітлює діяльність російського угруповання “Запад”, ISW зазначив: “Російські війська, як і раніше, стикаються з проблемами при постачанні своїх позицій у Куп’янську — можливо, внаслідок української операції “Велес”, під час якої було порушено шляхи постачання російських сил у місті, що проходили через підземні трубопроводи”.

Також аналітики поінформували, що за наявними даними деякі батальйони 347-го російського мотострілецького полку (зі складу 1-ї танкової армії) в районі Табаївки — Глушківки втратили близько половини особового складу.

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“Джерело, що висвітлює дії російського угруповання військ “Запад”, 6 листопада повідомило, що українські сили проводять контратаки в районі Борівської Андріївки (на північний схід від Борової)”, – доповнили в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 07:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) інформує про складнощі окупантів на Куп’янському напрямку та контратаки ЗСУ на Борівському".