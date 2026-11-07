Жінка постраждала від удару FPV: Синєгубов показав фото “прильотів” по Харкову
Протягом минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та ще дев’яти населених пунктах області.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували ракету, КАБ, два БпЛА типу «Герань-2», шість FPV-дронів та 78 безпілотників, тип яких встановлюється.
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, вісім автомобілів та наукову установу. Поранень зазнала 55-річна жінка, уточнив Синєгубов. За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у Харкові людина постраждала через атаку FPV-дрона.
Руйнувань зазнала і цивільна інфраструктура в районах області:
Ізюмський район: у місті Ізюм пошкоджені медичний заклад, аптека та автомобіль; у селі Бугаївка — приватний будинок та електромережі; у селі Оскіл — приватна садиба.
Харківський район: у селі Черкаська Лозова пошкоджено трактор, а в селищі Пісочин та селі Лісне — два приватні будинки.
Лозівський район: у селі Царедарівка під удар потрапили два склади. Рятувальники гасили пожежу площею 25 квадратних метрів.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський дрон у ніч проти 7 листопада влучив у дах дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. У період з 16:00 до 18:00 6 листопада дрони також тероризували місто. Перші два впали в Київському районі, у другому випадку було поранено людину. Третій дрон вдарив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Пошкоджень зазнали шість автомобілів, житло не постраждало.