Жінка постраждала від удару FPV: Синєгубов показав фото “прильотів” по Харкову

На фото – “приліт” у Харкові

Протягом минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та ще дев’яти населених пунктах області.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували ракету, КАБ, два БпЛА типу «Герань-2», шість FPV-дронів та 78 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, вісім автомобілів та наукову установу. Поранень зазнала 55-річна жінка, уточнив Синєгубов. За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у Харкові людина постраждала через атаку FPV-дрона.

Руйнувань зазнала і цивільна інфраструктура в районах області:

Ізюмський район : у місті Ізюм пошкоджені медичний заклад, аптека та автомобіль; у селі Бугаївка — приватний будинок та електромережі; у селі Оскіл — приватна садиба.

Харківський район: у селі Черкаська Лозова пошкоджено трактор, а в селищі Пісочин та селі Лісне — два приватні будинки.

Лозівський район: у селі Царедарівка під удар потрапили два склади. Рятувальники гасили пожежу площею 25 квадратних метрів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський дрон у ніч проти 7 листопада влучив у дах дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. У період з 16:00 до 18:00 6 листопада дрони також тероризували місто. Перші два впали в Київському районі, у другому випадку було поранено людину. Третій дрон вдарив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Пошкоджень зазнали шість автомобілів, житло не постраждало.