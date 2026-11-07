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Жінка постраждала від удару FPV: Синєгубов показав фото “прильотів” по Харкову

Події 09:12   07.11.2026
Олена Нагорна
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Жінка постраждала від удару FPV: Синєгубов показав фото “прильотів” по Харкову На фото – “приліт” у Харкові

Протягом минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та ще дев’яти населених пунктах області.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували ракету, КАБ, два БпЛА типу «Герань-2», шість FPV-дронів та 78 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, вісім автомобілів та наукову установу. Поранень зазнала 55-річна жінка, уточнив Синєгубов. За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у Харкові людина постраждала через атаку FPV-дрона.

На фото – “приліт” у Харкові
На фото – “приліт” у Харкові

Руйнувань зазнала і цивільна інфраструктура в районах області:

  • Ізюмський район: у місті Ізюм пошкоджені медичний заклад, аптека та автомобіль; у селі Бугаївка — приватний будинок та електромережі; у селі Оскіл — приватна садиба.

  • Харківський район: у селі Черкаська Лозова пошкоджено трактор, а в селищі Пісочин та селі Лісне — два приватні будинки.

  • Лозівський район: у селі Царедарівка під удар потрапили два склади. Рятувальники гасили пожежу площею 25 квадратних метрів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський дрон у ніч проти 7 листопада влучив у дах дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. У період з 16:00 до 18:00 6 листопада дрони також тероризували місто. Перші два впали в Київському районі, у другому випадку було поранено людину. Третій дрон вдарив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Пошкоджень зазнали шість автомобілів, житло не постраждало.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2026 в 09:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та ще дев’яти населених пунктах області.".