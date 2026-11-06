Нерівномірні відключення в Харкові та вирок зраднику – підсумки 6 листопада

Керівництво Харкова домовляється з енергетиками, щоб електрики було більше в тих будинках, де немає тепла. Справа ракетного удару по Грозі дійшла до суду. Харків’янин воював у російській армії та сяде на 15 років. Об’єктив нагадує головні новини доби.

Мер Ігор Терехов пояснив: керівництво міста звернулося до енергетиків, аби збалансувати систему, виходячи з ситуації з опаленням. Тобто: щоб будинки, де немає тепла та гарячої води, якомога більше часу були з електрикою. Мер відзначив: до початку масованих ударів РФ, у місті встигли дати опалення до 90% житла. Але руйнування об’єктів генерації були дуже значними. У результаті частина квартир міста знову з холодними радіаторами.

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Ізюм та села громади атакували КАБами вночі. За даними обласної прокуратури, у місті поранено двох жінок та чоловіка. У селі Іванівка постраждала родина із двома дітьми, наймолодшій – три роки. У Дергачах напередодні увечері був приліт реактивного дрону. Під удар потрапив автомобіль поліції, двоє співробітників поранені, один з них у важкому стані. Сьогодні російський дрон підпалив вантажівку на парковці у Київському районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Слідство тривало майже три роки, відзначив начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. За цей час встановили особи п’яти російських генералів, які організували цей злочин і віддали наказ його здійснити. Серед обвинувачених також два громадянина України, які, за версією слідства, навели удар. Це колишні мешканці села – брати Мамони. Вони співпрацювали з окупантами та виїхали в Росію, коли військо загарбників тікало. Підготовче засідання у справі мало відбутися 6 листопада, але його відклали через неявку захисника одного з обвинувачених.

На 15 років до в’язниці відправив суд харків’янина, який воював проти ЗСУ під Вовчанськом. Зрадник із родиною виїхав до Росії після початку повномасштабного вторгнення. У квітні минулого року він вступив до армії загарбників. А вже в червні потрапив під удар українських дронів поблизу Вовчанська. Пораненим його взяли в полон, повідомила пресслужба УСБУ в Харківській області.

Без світла на майже цілий день у суботу залишиться частина Київського району Харкова. В обленерго повідомили, що відключення триватиме з дев’ятої ранку до вісімнадцятої. Список адрес – тут.

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