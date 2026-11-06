Пил, сірка та формальдегід: якість повітря перевірили у Харкові та області

Понад 10 тисяч проб повітря дослідили спеціалісти Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за дев’ять місяців 2026 року. У 527 з них (5,1%) гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин було перевищено.

Значну частину досліджень провели поблизу автомагістралей. З 7645 досліджених тут проб у 475 (6,2%) нормативи було перевищено. Зокрема, більше допустимого було: пилу (в 1,1–1,4 раза), оксиду вуглецю (в 1,2 раза), діоксиду сірки (в 1,3 раза), діоксиду азоту (в 1,1–1,4 раза) та формальдегіду (в 1,3 раза).

Громади, в яких виявилося більше “поганих” проб:

Солоницівська,

Ізюмська,

Барвінківська,

Чугуївська,

Зачепилівська,

Кегичівська,

Наталинська,

Берестинська,

Валківська.

У Харкові лабораторії дослідили 5077 проб повітря у місцях проживання людей поблизу транспортних магістралей. У 199 з них (3,9%) зафіксували перебір по пилу, оксиду вуглецю та формальдегіду. Концентрації цих речовин перевищували допустимі рівні у 1,1–1,2 рази.

Також фахівці перевірили повітря поблизу промислових підприємств. З 2351 взятих там проб у 52 випадках (2,2%) виявили перевищення діоксиду сірки та формальдегіду (в 1,1–1,2 рази), пилу та діоксиду азоту (в 1,4 раза).

“Є і позитивний результат: у місцях відпочинку населення перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не було виявлено”, – кажуть в облцентрі.

Нагадаємо, COVID виявили у шістьох харків’ян, понад 1200 захворіли на ГРВІ та грип за тиждень з 29 жовтня по 4 листопада. З грипом та ГРВІ госпіталізували 23 особи.