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Пил, сірка та формальдегід: якість повітря перевірили у Харкові та області

Здоровье 18:44   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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Пил, сірка та формальдегід: якість повітря перевірили у Харкові та області Інфографіка: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Понад 10 тисяч проб повітря дослідили спеціалісти Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за дев’ять місяців 2026 року. У 527 з них (5,1%) гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин було перевищено.

Значну частину досліджень провели поблизу автомагістралей. З 7645 досліджених тут проб у 475 (6,2%) нормативи було перевищено. Зокрема, більше допустимого було: пилу (в 1,1–1,4 раза), оксиду вуглецю (в 1,2 раза), діоксиду сірки (в 1,3 раза), діоксиду азоту (в 1,1–1,4 раза) та формальдегіду (в 1,3 раза).

Громади, в яких виявилося більше “поганих” проб:

  • Солоницівська,
  • Ізюмська,
  • Барвінківська,
  • Чугуївська,
  • Зачепилівська,
  • Кегичівська,
  • Наталинська,
  • Берестинська,
  • Валківська.

У Харкові лабораторії дослідили 5077 проб повітря у місцях проживання людей поблизу транспортних магістралей. У 199 з них (3,9%) зафіксували перебір по пилу, оксиду вуглецю та формальдегіду. Концентрації цих речовин перевищували допустимі рівні у 1,1–1,2 рази.

Також фахівці перевірили повітря поблизу промислових підприємств. З 2351 взятих там проб у 52 випадках (2,2%) виявили перевищення діоксиду сірки та формальдегіду (в 1,1–1,2 рази), пилу та діоксиду азоту (в 1,4 раза).

“Є і позитивний результат: у місцях відпочинку населення перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не було виявлено”, – кажуть в облцентрі.

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Нагадаємо, COVID виявили у шістьох харків’ян, понад 1200 захворіли на ГРВІ та грип за тиждень з 29 жовтня по 4 листопада. З грипом та ГРВІ госпіталізували 23 особи.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 18:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Более 10 тысяч проб воздуха исследовали специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней за девять месяцев 2026 года. ".