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Нарили на мільйони: під Харковом добували пісок під виглядом геологорозвідки

Економіка 18:08   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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Нарили на мільйони: під Харковом добували пісок під виглядом геологорозвідки

Організовану групу викрили у Берестинському районі копи. Підприємців підозрюють у незаконному видобуванні понад 55 тисяч тонн піску на мільйони гривень.

Як розповіли в обласній прокуратурі, у Берестинському районі функціонував незаконний “кар’єрний бізнес”. Під виглядом геологічного вивчення ділянки там масштабно добували пісок. Правоохоронці зупинили “бізнес” у травні 2026 року. Слідство встановило, що за ним стояла організована група із чітко розподіленими ролями.

пісок видобуток Берестин

Засновник кількох приватних фірм залучив до схеми двох директорів підконтрольних йому підприємств. Вони отримали у 2024 році спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку піску на ділянці «Балка Довга» поблизу села Петрівка. Однак не виконали інші обов’язкові умови: оцінку впливу на навколишнє середовище, проєкт розробки родовища та отримання документів, що встановлюють право на землю, говорять у прокуратурі. Проте вони розпочали видобуток піску.

пісок видобуток Берестин

До травня 2026 року вони встигли накопати 37 тис. кубометрів піску (це понад 55 тис. тонн) на загальну суму понад 8,6 млн гривень, порахували судові експерти.

Учасникам схеми повідомили про підозру у незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 4 ст. 240 КК України) та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). За це їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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Нагадаємо, шахрайську схему з нерухомістю із залученням фігуранта Миротворця організувала фірма у Харкові, яка займається техобслуговуванням автомобілів.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 18:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Організовану групу викрили у Берестинському районі копи. Підприємців підозрюють у незаконному видобуванні понад 55 тисяч тонн піску на мільйони гривень.".