На піску для критичної інфраструктури Харківщини вкрали понад 13,5 млн грн

Заволодіння понад 13,5 мільйона гривень інкримінують директору фірми, який поставив пісок неналежної якості для зміцнення об’єктів критичної інфраструктури в Харківській області.

За даними слідства, на початку 2023 року в системі електронних закупівель оголосили тендер на понад 23 тисячі кубометрів піску. Фірма підозрюваного перемогла та підписала договір поставки, відповідно до якого пісок мав відповідати державним стандартам і видобуватися з конкретного родовища, повідомляє обласна прокуратура.

“Проте підприємство не мало ані договорів із видобувною компанією, ані самого піску потрібної якості. Щоб приховати це, керівник організував виготовлення підроблених документів про походження та якість товару. З квітня 2023 по березень 2024 року на об’єкти замовника привезли понад 20 тисяч кубометрів піску неналежної якості, який не відповідав умовам договору. За цю поставку” держава заплатила ТОВ понад 13,5 мільйона гривень”, – зазначили у відомстві.



Директору ТОВ повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.