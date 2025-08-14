Live
Махінації з «єВідновленням» на Харківщині: другий фігурант отримав підозру

Суспільство 12:13   14.08.2025
Вікторія Яковенко
Махінації з «єВідновленням» на Харківщині: другий фігурант отримав підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 37-річному оцінювачу, який за даними слідства, причетний до незаконного отримання компенсації у межах програми «єВідновлення».

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що в межах держпрограми «єВідновлення» власник приватного будинку в селі Руська Лозова отримав сертифікат за зруйноване майно на понад 1,5 мільйона гривень. За ці гроші чоловік купив квартиру в Харкові.

«Для оформлення правочину нотаріус повідомив, що необхідна незалежна оцінка квартири. Оцінювач виконав звіт та визначив ринкову вартість житла у понад 1,5 млн гривень. Однак, за результатами судової будівельно-оціночної експертизи, встановлено, що реальна вартість становила трохи більше ніж 1,3 млн гривень», – з’ясували правоохоронці.

Таким чином, кажуть у прокуратурі, через неналежне виконання своїх обов’язків оцінювача з держбюджету було безпідставно витрачено понад 200 тис. грн.

Чоловіку повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, у червні правоохоронці на Харківщині вручили підозру експертці, яка провела технічне обстеження будинку в Руській Лозовій, пошкодженого під час обстрілів.

Автор: Вікторія Яковенко
