Махінації з «єВідновленням» на Харківщині: другий фігурант отримав підозру
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 37-річному оцінювачу, який за даними слідства, причетний до незаконного отримання компенсації у межах програми «єВідновлення».
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що в межах держпрограми «єВідновлення» власник приватного будинку в селі Руська Лозова отримав сертифікат за зруйноване майно на понад 1,5 мільйона гривень. За ці гроші чоловік купив квартиру в Харкові.
«Для оформлення правочину нотаріус повідомив, що необхідна незалежна оцінка квартири. Оцінювач виконав звіт та визначив ринкову вартість житла у понад 1,5 млн гривень. Однак, за результатами судової будівельно-оціночної експертизи, встановлено, що реальна вартість становила трохи більше ніж 1,3 млн гривень», – з’ясували правоохоронці.
Таким чином, кажуть у прокуратурі, через неналежне виконання своїх обов’язків оцінювача з держбюджету було безпідставно витрачено понад 200 тис. грн.
Чоловіку повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, у червні правоохоронці на Харківщині вручили підозру експертці, яка провела технічне обстеження будинку в Руській Лозовій, пошкодженого під час обстрілів.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, махинации, фигурант, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Махінації з «єВідновленням» на Харківщині: другий фігурант отримав підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 37-річному оцінювачу, який за даними слідства, причетний до незаконного отримання компенсації у межах програми «єВідновлення».".