Майже 10 300 житлових сертифікатів сформували на Харківщині

Суспільство 18:59   16.04.2026
Оксана Якушко
У рамках програми єВідновлення у 44 територіальних громадах Харківщини комісії сформували 10 286 житлових сертифікатів за знищені квартири і будинки на загальну суму понад 13,8 мільярда гривень, повідомляє ХОВА.

Отримувачі компенсацій завдяки житловим сертифікатам придбали 5 628 об’єктів нерухомості на території Харківщини: 4 713 квартир та 915 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 11,2 мільярда гривень, з яких понад 9,2 мільярда сплачені коштом програми.

Уже використали 7 952 житлові сертифікати, видані за зруйноване майно в області. Більшість отримувачів компенсацій купили житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.

«Для ремонту житла у межах держпрограми 45 172 заявники уже отримали понад 4,5 мільярда гривень. Ще для 1 268 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму понад 110,1 мільйона гривень. За програмою єВідновлення у Харківській області вже відновили 7 831 квартиру та 7 079 приватних будинків», — розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

68 449 заяв на отримання коштів для ремонту пошкодженого житла подали на Харківщині від початку реалізації програми єВідновлення. Найбільше заяв від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

На Харківщині потребують відбудови 101 613 об’єктів.

  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 18:59;

