Додала фото іншого будинку: на Харківщині – шахрайство на «єВідновленні»

Правоохоронці важають, що мешканка міста Ізюм незаконно заволоділа коштами з держбюджету під час отримання компенсації за зруйноване житло у межах «єВідновлення».

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка отримала державну виплату за свій пошкоджений будинок у селі Заводи.

«Для реалізації «схеми» жінка організувала виготовлення звіту про технічне обстеження, до якого додала фото зовсім іншого будинку, що мав «потрібний» ступінь руйнації. Насправді її дім мав лише незначні пошкодження і підлягав ремонту», – зазначили правоохоронці.

Потім, кажуть у прокуратурі, власниця подала заяву на отримання житлового сертифіката.

«Голова Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, попри відсутність необхідних підтверджень руйнації, наголосив, що майно дійсно знищене, вплинувши тим самим на результати голосування. На основі підроблених документів було ухвалено позитивне рішення», – з’ясували правоохоронці.

У травні 2024 року фігурантка отримала житловий сертифікат на суму майже 1,8 млн грн, які потім витратила на придбання квартири в Ізюмі.

Жінці повідомили про підозру в шахрайстві, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі фігурантці готують обрати запобіжний захід. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність голови комісії до злочину.