Дім демонтували до війни: на Харківщині хотіли обдурити комісію «єВідновлення»

На Харківщині судитимуть власницю житла, яка, за даними слідства, намагалася використати державну підтримку з корисливою метою.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що в грудні 2024 року мешканка села Сенькове Куп’янського району вирішила отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» за будинок, який демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Попри те, що помешкання жодним чином не було пошкоджено внаслідок бойових дій, жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката. Сума можливої компенсації становила майже 2,5 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

Під час перевірки Комісія з розгляду питань компенсації за зруйноване житло виявила, що будинок не мав жодних ознак пошкодження через збройну агресію рф.

Тож фігурантці відмовили у наданні житлового сертифіката.

Жінці інкримінують закінчений замах на шахрайство, вчинений в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ). У прокуратурі розповіли, що вона визнала вину та щиро розкаялася.

Правоохоронці вже передали справу до суду.