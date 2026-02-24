Дом снесли до войны: на Харьковщине хотели обмануть комиссию «єВідновлення»

На Харьковщине будут судить владелицу жилья, которая, по данным следствия, пыталась использовать государственную поддержку в корыстных целях.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в декабре 2024 года жительница села Сеньково Купянского района решила получить компенсацию по программе «єВідновлення» за дом, который демонтировали еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

«Несмотря на то, что жилье никоим образом не было повреждено в результате боевых действий, женщина подала заявление на получение жилищного сертификата. Сумма возможной компенсации составила почти 2,5 млн гривен», — отметили правоохранители.

В ходе проверки Комиссия по рассмотрению вопросов компенсации за разрушенное жилье обнаружила, что здание не имело никаких признаков повреждения из-за вооруженной агрессии РФ.

Так что фигурантке отказали в предоставлении жилищного сертификата.

Женщине инкриминируют законченное покушение на мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК). В прокуратуре рассказали, что она признала вину и искренне раскаялась.

Правоохранители уже передали дело в суд.